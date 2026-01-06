Burnley vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Manchester United, sin entrenador, viaja a Burnley para su primer partido después de despedir a Ruben Amorim.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Burnley vs Manchester United, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Burnley vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Burnley vs Manchester United

Premier League - Premier League Turf Moor

El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Turf Moor.

México: 14:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Estados Unidos: 15:15 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

El exmediocampista del Manchester United, Darren Fletcher, se hace cargo de forma temporal de los Red Devils, habiendo jugado 342 veces para ellos entre 2001 y 2015. Los hijos gemelos adolescentes de Fletcher, Jack y Tyler, estaban en el banco del United contra Leeds.

Desde el 1 de noviembre, el United ha empatado partidos con clubes de la mitad inferior como Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, Bournemouth, Wolves y más recientemente Leeds.

Burnley está en una racha horrible, sin ganar desde el 26 de octubre cuando vencieron al colista Wolves. Desde entonces, han recogido dos puntos de los 33 posibles.

Noticias del equipo y plantillas

Josh Cullen (rodilla), Zeki Amdouni (rodilla), Connor Roberts (pantorrilla), Axel Tuanzebe (AFCON), Hannibal Mejbri (AFCON), Lyle Foster (AFCON), Joe Worrall (músculo), Zian Flemming (músculo) y Jordan Beyer (isquiotibiales) han sido descartados para los Clarets, aunque esperan que Maxime Esteve regrese después de perderse el partido contra el Brighton.

Para el United, Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui todavía están en servicio de la AFCON y no están disponibles. Kobbie Mainoo (pantorrilla), Matthijs de Ligt (espalda) y Harry Maguire (muslo) también es probable que se pierdan el partido. Por el lado positivo para los aficionados del United, el ahora ausente Amorim insinuó que el dúo de centrocampistas ofensivos Bruno Fernandes y Mason Mount podría regresar.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles