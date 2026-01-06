Es un cambio notable, pero no inesperado. Los resultados fueron pobres durante los 14 meses de mandato de Amorim, pero una secuencia de solo tres victorias en los últimos 11 partidos de la Premier League lo puso bajo una presión severa, con puntos cruciales perdidos desde posiciones ganadoras contra Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, Bournemouth y Wolves, que están en el último lugar.

Aun así, a Amorim se le podría haber otorgado una prórroga si no hubiera expresado su frustración con la junta antes y después del último empate de United fuera de casa contra Leeds. El portugués insinuó su oposición a su muy criticada formación 3-4-3 y la falta de respaldo financiero para fichar a los jugadores necesarios para que el sistema funcione de manera óptima, concluyendo con la declaración airada: "En todos los departamentos, el departamento de scouting, el director deportivo [Jason Wilcox] necesita hacer su trabajo, y yo haré el mío durante 18 meses, y luego seguiremos adelante".

Después de aparentemente ser informado de que no habría refuerzos en enero, esa fue una reacción comprensible de Amorim, pero mal asesorada que no provenía de una posición de poder. Aunque el exentrenador del Sporting CP arregló la cultura tóxica del vestuario que corría desenfrenada bajo los anteriores entrenadores del United e implementó un estilo de juego más fluido, también dio la espalda a muchos de los valores históricos del club, incluyendo dar prioridad a las estrellas de la academia, atacar con amplitud y tomar riesgos.

Cualquier signo de progreso fue anulado por la desconcertante toma de decisiones de Amorim, particularmente durante los partidos, y se despide con el peor récord de victorias en la Premier League de cualquier entrenador en la historia del United (32 por ciento). Amorim es un entrenador carismático y honesto que exige los más altos estándares, pero era demasiado terco y unidimensional para tener éxito al más alto nivel del fútbol inglés.

Seguramente, el único camino es hacia arriba para los Red Devils, ahora que el equipo ha sido liberado. Algunos jugadores se beneficiarán inmediatamente de la partida de Amorim, ya sea siendo reincorporados a la alineación o a una posición favorita, con el entrenador del equipo Sub-18 Darren Fletcher asumiendo el liderazgo del primer equipo de manera interina hasta que se encuentre un sucesor. Sin embargo, Amorim también tenía sus favoritos, y algunos de ellos enfrentan futuros inciertos ahora que su principal defensor se ha ido.

GOAL analiza los mayores ganadores y perdedores de la decisión del United de despedir a Amorim...