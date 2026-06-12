Bruce critica al árbitro tras la expulsión de dos jugadores sudafricanos

El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, criticó el arbitraje tras perder 0-2 ante México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Bafana Bafana se quedó con nueve por las expulsiones de Yaya Situle (m. 49) y Thimba Zwane (m. 84).

En la rueda de prensa, recogida por ESPN, Broos admitió: «La primera tarjeta roja hay que aceptarla. El rival quedó solo ante la portería y Situle le hizo falta, así que lo entiendo».

Sin embargo, añadió: «La segunda expulsión es discutible; no merecía la roja».

«No es bueno que dos jugadores reciban una tarjeta roja en el primer partido del Mundial. Ahora tenemos dos jugadores que no participarán en el próximo partido».

Sin embargo, subrayó: «Aún tenemos muchos jugadores; si mantenemos la misma mentalidad y jugamos igual, lograremos buenos resultados en los dos próximos partidos».

Y añadió: «Tenemos siete días para recuperarnos; son profesionales, así que no debería haber problema».

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