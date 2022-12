Brasil vs. Corea del Sur en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Brasil y Corea del Sur, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Brasil y Corea del Sur compiten en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El estadio 974 será testigo de un duelo que definirá a una de las ocho mejores selecciones del campeonato, en un duelo entre el gran favorito para levantar el trofeo, frente al equipo que sorprendió a más de uno y dejó en el camino a Uruguay.

La Canarinha se colocó en fase de eliminación directa con seis puntos, producto de sus triunfos ante Serbia (2-0) y Suiza (1-0), aunque perdió a manos de Camerún (0-1). El equipo dirigido por Tite finalizó en la primera posición del Grupo G, por encima de la Nati.

Por su parte, los Tigres de Asia se enfrentó a las naciones de Uruguay (0-0), Ghana (2-3) y Portugal (2-1) en la ronda inicial del torneo. El cuadro a cargo de Paulo Bento avanzó a la fase de los 16 mejores como segundo en el sector H, por detrás de los Lusos.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

BRASIL - COREA DEL SUR, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre la Canarinha y los Tigres de Asia, minuto a minuto.

45' + 5' ¡TERMINA LA PRIMERA MITAD! ¡APLASTANTE VENTAJA DE BRASIL! ¡Descanso en el Estadio 974! ¡Brasil está goleando y disfrutando ante Corea del Sur, víctima de una selección liderada hoy por Neymar desde lo futbolístico! Vinicius fue el encargado de abrir el marcador al 7', y seis minutos más tarde Neymar, de penalti, estiró la ventaja. Richarlison, tras un jugadón entre Marquinhos y Thiago Silva en el borde del área rival, y por último Lucas Paquetá, cerraron lo que es este 4-0 aplastante de la selección de Tite.

36' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOL DE LUCAS PAQUETÁ!!!!! BRASIL 4-0 Corea del Sur. Sigue llegando la selección de Tite a la portería rival y sigue batiendo Seung-Gyu Kim, esta vez a través de las botas de Lucas Paquetá. La maquinaria brasileña está completando una primera parte absolutamente aplastante.

29' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOL DE RICHARLISON!!!!! BRASIL 3-0 Corea del Sur. ¡¡Richarlison incentiva el festival en Doha!! ¡¡Menudo espectáculo están montando en el Estadio 974!! El delantero del Tottenham Hotspur pugna por una pelota aérea, ganando el lance para ceder hacia Lucas Paquetá, tocando en corto de primeras para Thiago Silva. Sin oposición y con línea de pase, el defensor del PSG filtra para el desmarque de Richarlison, batiendo a Kim Seung-Gyu en el mano a mano.

13' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOL DE NEYMAR!!!! BRASIL 2-0 Corea del Sur. ¡¡Neymar aumenta las diferencias!! ¡El jugador del PSG convierte desde el punto fatídico! Con una leve 'paradinha', Neymar bate a Kim Seung-Gyu con un sutil toque.

11' ¡¡¡PENALTI A FAVOR DE BRASIL!!! ¡¡Turpin no duda en señalar los once metros!! Error garrafal de Jung Woo-Young, que se duerme a la hora de despejar una pelota sin dueño dentro del área y termina pateando a Richarlison.

7' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOL DE VINÍCIUS JUNIOR!!!!! BRASIL 1-0 Corea del Sur. ¡¡Vinícius Junior abre el marcador!! Raphinha sale airoso de una entrada rival y avanza sin oposición hasta la línea de fondo, punto desde donde pone el centro atrás que Neymar no consigue rematar de primeras. Con la defensa desajustada y cerrando en el primer palo, Vinícius Junior tiene la calma necesaria para controlar, levantar la cabeza y ajustar su disparo al palo largo.

El colegiado Clément Turpin, asistido en las bandas por sus compatriotas Cyril Gringore y Nicolas Danos, será el encargado de impartir justicia. El francés, internacional desde el año 2010, dirige en su segunda edición de la Copa del Mundo tras Rusia 2018. Estará asistido en el VAR por Jérôme Brisard. LEE MÁS SOBRE EL ÁRBITRO

.



¿Por qué no juega Gabriel Jesús? Gabriel Jesus no podrá estar con Brasil para ayudar a la Canarinha en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Corea del Sur. El delantero del Arsenal es una baja importante para el conjunto de Tite, que ante los asiáticos buscará meterse entre los ocho mejores del torneo intercontinental. Lee más.

¡ALINEACIÓN DE COREA DEL SUR! ¡¡¡PAULO BENTO RECUPERA A KIM MIN JAE!!!! La defensa surcoreana se ve reforzada con el regreso del central del Nápoles tras superar unas molestias en la pantorrilla que le privaron de estar en el triunfo contra Portugal. Es uno de los únicos dos cambios que presenta con respecto a ese encuentro, entrando Hwang Hee-Chan y sacrificando a Kang-In Lee.

Paulo Bento sale con los siguientes once jugadores (): Kim Seung-Gyu - Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su - Hwang In-Beom, Jung Woo-Young - Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min - Cho Gue-Sung.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BRASIL! ¡¡¡¡NEYMAR REGRESA AL ONCE INICIAL!!!! Tras perderse los dos últimos partidos por molestias y siendo confirmado por Tite en la rueda de prensa previa al encuentro, el jugador del PSG vuelve a liderar el ataque de la 'Canarinha'. Tite resuelve el agujero en el lateral izquierdo cambiando de banda a Danilo, lo que abre a Éder Militao las puertas del lateral derecho. Es prácticamente el mismo once que se utilizó contra Serbia en la primera fecha, con la inclusión del defensor del Real Madrid en el lateral.

'Tite' pone en liza la siguiente alineación (4-2-3-1): Alisson - Éder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro, Lucas Paquetá - Raphinha, Neymar, Vinícius Junior - Richarlison.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Brasil enfrenta a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el estadio 974.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Brasil - Corea del Sur FECHA Lunes 5 de diciembre ESTADIO 974 | Doha, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Brasil y Corea del Sur estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

BRASIL

Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro; Vinicius Jr., Neymar, Raphinha; Richarlison. DT: Tite.

COREA DEL SUR

Seung-Gyu; Jin-Su, Kim M, Woo-Young, Moon-Hwan; Young-Gwon, Hwang, Jae-Sung; Hwang, Cho Gue-Sung, Son. DT: Paulo Bento.