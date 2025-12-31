Bournemouth vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

¿Es 2026 el año en que el Arsenal finalmente rompe su maldición en la Premier League? Comienzan el año calendario con un viaje a la costa sur donde se enfrentan al equipo de Bournemouth de Andoni Iraola. Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Bournemouth vs Arsenal ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Bournemouth vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Telexitos, Peacock y NBC.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming deportivo.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtén NordVPN

Hora de inicio del partido Bournemouth vs Arsenal

Premier League - Premier League Vitality Stadium

El partido se disputa este sábado 3 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Vitality.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Bournemouth se enfrenta al partido de hoy sin Tyler Adams, quien ha estado fuera desde poco antes de Navidad debido a una lesión en la rodilla. Ryan Christie y Lewis Cook se someterán a pruebas de aptitud física antes de que se tome una decisión sobre si pueden participar. Ben Gannon-Doak y Matai Akinmboni son ausencias a largo plazo.

Getty Images

Arsenal, por su parte, no cuenta con Ricardo Calafiori, quien se lesionó durante el calentamiento antes de su partido del 27 de diciembre contra Brighton & Hove Albion. Declan Rice también sufre una lesión de rodilla y actualmente está siendo evaluado antes de la selección. Christian Mosquera y el joven Max Dowman también están al margen y no están disponibles.

Forma

Después de un comienzo fulgurante en su campaña de liga, Bournemouth se enfrenta al encuentro de hoy sin una victoria en sus anteriores partidos de la Premier League. La última vez que el equipo de Iraola saboreó la victoria en la liga fue a finales de octubre cuando ganaron 2-0 en casa contra Nottingham Forest. Una continuación de esta forma podría ver a Bournemouth en la lucha por el descenso. Sin embargo, se sentirán alentados por los empates recientes fuera de casa contra Chelsea y Manchester United, que demuestran que aún pueden enfrentarse de igual a igual con algunos de los equipos más fuertes de la división.

La implacable búsqueda del título de liga por parte del Arsenal ve a los Gunners en una racha de cuatro victorias consecutivas después de su derrota a principios de diciembre en Villa Park. Con el Manchester City de Pep Guardiola pisándoles los talones, el equipo de Mikel Arteta tiene poco margen de error. Enero promete ser una dura prueba para los Gunners, ya que deben equilibrar su búsqueda del título con partidos en la FA Cup y la Carabao Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

El Bournemouth completó el doblete sobre el Arsenal en la Premier League la temporada pasada, pero el historial de enfrentamientos directos entre los dos equipos a lo largo de los años favorece abrumadoramente a los Gunners. Han jugado un total de 18 veces desde 1987, con el Arsenal saliendo victorioso en 13 de esas ocasiones.

En este encuentro de la temporada pasada, el Arsenal se quedó con diez hombres a la media hora de juego después de que William Saliba fuera expulsado. El equipo de Iraola aprovechó al máximo el hombre extra anotando dos goles en la segunda mitad de Ryan Christie, de una rutina de córner bien orquestada, y Justin Kluivert, quien convirtió desde el punto de penalti.

Clasificaciones

Entonces, ¿puede ser este el año en que el Arsenal logre cruzar la línea de meta? Habiendo terminado en segundo lugar en cada una de las últimas tres temporadas, el Arsenal se ha convertido en "siempre las damas de honor, nunca la novia". Con la mitad de la temporada aún por jugar, mucho puede cambiar. Pero parece, en esta etapa, que el único verdadero perseguidor es el Manchester City de Pep Guardiola. Comienzan 2026 justamente en la posición en la que esperaban estar en esta etapa, y esperarán que el viaje de hoy a la costa sur sea otra victoria en su ruta hacia lo que sería su primer título desde la temporada de los Invencibles en 2003/04.

Por el lado local, el Bournemouth entra al partido de hoy demasiado cerca de la zona de descenso para estar cómodos. Sin embargo, tienen una ventaja significativa sobre el puesto 18. Si pueden recuperar su forma de principios de temporada, pueden dejar atrás la idea de tener que mirar sobre los hombros por mucho más tiempo.