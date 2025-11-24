Borussia Dortmund vs. Villarreal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Borussia Dortmund recibe a Villarreal este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Signal Iduna Park, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Borussia Dortmund vs. Villarreal de la Champions League 2025-26

Los Negriamarillos llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Manchester City en la fecha cuatro, a pesar del gol de Waldemar Anton. El equipo dirigido por Niko Kovac es décimo cuarto en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, el Submarino Amarillo cayó por 0-1 ante Pafos en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es trigésimo segundo en la tabla con solo una unidad.

Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 2 Sudamérica FOX Sports (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN 7 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Hora de inicio de Borussia Dortmund vs Villarreal

Liga de Campeones - Champions League Signal Iduna Park

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Borussia Dortmund

Niko Kovac habló en conferencia de prensa sobre su rival en turno, al que considera un reto importante, a pesar de la falta de éxito de los españoles en la actual edición de la Champions League.

"Es un equipo que juega bien en su liga. Está por encima del Atlético y sólo ligeramente por debajo de los dos grandes. En la Liga de Campeones no ha logrado lo que tendría que lograr pero eso no lo hace menos peligroso", expresó el técnico croata.

Noticias del Villarreal

Por su parte, Marcelino García Toral también comentó sobre el inminente desafío de mitad de semana.

“La Champions está ahí. Estamos a mitad de competición y queremos ganar. Vamos a un gran escenario contra un gran equipo, pero con ambición y con el ánimo de competir. Hemos jugado tres partidos de Champions a gran nivel y estoy absolutamente convencido de que vamos a dar nuestra mejor versión”, explicó el entrenador español.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

BVB Últimos partidos VIL 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Borussia Dortmund 2 - 2 Villarreal

Borussia Dortmund 0 - 2 Villarreal 2 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación

