Bolivia vs México, Partido Amistoso 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bolivia recibe a México este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, como parte de un partido amistoso.

Los bolivianos igualaron en casa la semana pasada ante Panamá y ahora, buscarán llevarse la victoria contra la Selección mexicana y así tomar confianza de cara a lo que será la próxima Fecha FIFA, en la que se juegan su clasificación a la Copa del Mundo.

El Tricolor viene de una victoria sobre los panameños a media semana; sin embargo, el rendimiento de los dirigidos por Javier Aguirre sigue sin convencer y esperan mostrar una mejor versión en su visita a Sudamérica.

Aquí en GOAL te decimos cómo ver este partido amistoso:

Cómo ver Bolivia vs México, por Partido Amistoso: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Las Estrellas Azteca 7, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium, Fox Deportes Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en Las Estrellas, Azteca 7, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión, Vix Premium y Fox Deportes. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bolivia vs México

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

México: 13:30 horas

Estados Unidos:14:30 horas (tiempo del este)

Argentina: 16:30 horas

16:30 horas España:20:30 horas

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Bolivia

Pese a no ser Fecha FIFA, Bolivia espera sacarle el mayor provecho a estos partidos amistosos que está disputando, para tomar confianza de cara al Repechaje Intercontinental que disputarán en marzo, donde enfrentarán a Surinam en Monterrey y de ganar ese duelo, se medirán a Irak por el boleto a la Copa del Mundo.

En caso de logras su clasificación al Mundial, los bolivianos estarían regresando a la competencia por primera vez en 32 años, pues la última vez que participaron en el torneo, fue en Estados Unidos 1994, donde fueron últimos del Grupo C tras perder sus tres partidos ante Alemania, España y Corea del Sur.

Noticias de México

México sigue sin convencer. El pasado miércoles regresaron a la senda de la victoria al vencer por la mínima a Panamá como visitantes con un autogol; sin embargo, el desempeño sigue dejando mucho que desear a menos de medio año de que se de la patada inicial en la Copa del Mundo donde serán anfitriones.

Además de este duelo ante Bolivia, el Tricolor tendrá uno más donde solamente estarán convocados jugadores de la Liga MX ante su similar de Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde Javier Aguirre seguirá definiendo quienes integrarán la lista final para el Mundial.

Se espera que el 'Vasco' de rotación en este compromiso y varios futbolistas que no vieron tantos minutos a media semana en la visita a Panamá, ahora puedan tener mayor protagonismo para tratar de 'llenarle el ojo' en la recta final de la preparación para la justa mundialista.

