Bodo/Glimt vs. Manchester City, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El enfrentamiento de este martes 20 de enero en el Aspmyra Stadion verá a los noruegos esperando dar una gran sorpresa.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo del Bodo/Glimt vs Manchester City mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Bodo/Glimt vs Manchester City, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás, CBSSN, Paramount+ y Fubo.

Cómo verlo desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea cuando transmites. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio del partido Bodo/Glimt vs Manchester City

Liga de Campeones - Champions League

El partido entre Bodo/Glimt y Manchester City comenzará a las 18:45 horas, tiempo de España, este martes 20 de enero en el Estadio Aspmyra.

Argentina: 14:45 horas

México: 11:45 horas

Estados Unidos 12:45 horas (tiempo del Este)

Previa del partido

El Manchester City vuelve a centrarse en Europa tras una dolorosa derrota por 2-0 en el derbi de la Premier League ante el Manchester United, una actuación que puso de manifiesto las vulnerabilidades defensivas y dejó a Pep Guardiola exigiendo una reacción de su equipo. La derrota en Old Trafford fue una de las actuaciones nacionales más decepcionantes del City esta temporada, pero la Liga de Campeones ofrece una oportunidad inmediata de reiniciar. A pesar de ese revés, el City se mantiene bien posicionado en la clasificación de la fase de liga, ocupando el cuarto lugar con 13 puntos en seis partidos, una posición fortalecida por su contundente victoria fuera de casa ante el Real Madrid. Los hombres de Guardiola ya han demostrado que pueden estar a la altura contra la élite de Europa, y su combinación de profundidad atacante, control táctico y pedigrí continental los convierte en fuertes favoritos de cara a este encuentro.

El viaje a Noruega, sin embargo, conlleva intriga. Bodo/Glimt, actualmente en el 32º lugar con solo tres puntos en seis juegos, están desesperados por causar una sorpresa. Su temporada doméstica concluyó a finales de noviembre, dejándolos con falta de ritmo competitivo, aunque los amistosos de preparación contra Groningen y Diósgyőr han ayudado a mantener la precisión. Su última salida oficial, un animado empate 2‑2 de visitante contra Borussia Dortmund, subrayó su capacidad de molestar a la oposición de alto nivel, con su estilo ofensivo asegurando que rara vez se rinden en silencio. En Aspmyra, Glimt buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa y poner a prueba la resolución del City. Para el equipo de Guardiola, el desafío no es solo asegurar la clasificación, sino reafirmar su autoridad después de un tropiezo doméstico.

Noticias de lesiones

Bodo/Glimt sigue corto en defensa, con Jostein Gundersen cumpliendo el tercer partido de su suspensión tras una tarjeta roja contra Mónaco y Haitam Aleesami descartado por una lesión en el tendón de la corva. Eso deja a Kjetil Knutsen con opciones limitadas en la defensa, probablemente forzando una mayor dependencia en Odin Luras Bjortuft y Villads Nielsen para anclar la línea.

City, mientras tanto, viaja al norte con una larga lista de ausentes que se extiende por todas las áreas del campo. Josko Gvardiol, John Stones, Ruben Dias y Bernardo Silva están entre los no disponibles, mientras que Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Savinho y Matheus Nunes también se lo pierden. Phil Foden enfrenta una revisión de aptitud física de último momento, agregando más incertidumbre, y el recién llegado de enero Antoine Semenyo no puede ser registrado hasta las rondas eliminatorias. La profundidad del equipo de Guardiola será puesta a prueba, pero los visitantes todavía cuentan con suficiente potencia ofensiva para representar una seria amenaza.

Noticias del equipo y plantillas

