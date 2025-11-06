Boca Juniors vs. River Plate, Superclásico Torneo Clausura: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a River Plate en el Superclásico este domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas (Argentina) en el estadio de la Bombonera, por la décima quinta jornada del Torneo Clausura 2025.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. River Plate del Torneo Clausura 2025

El Xeneize llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Estudiantes La Plata en la fecha 14, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. El equipo dirigido por Claudio Úbeda es líder en la Zona A con 23 puntos.

Por su parte, el Millonario perdió por 0-1 a manos de Gimnasia en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Marcelo Gallardo es sexto en la Zona B con 21 unidades.

Cómo ver Boca Juniors vs River Plate, Torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 2, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar Sudamérica ESPN Premium, TNT Sports Premium (Argentina), Disney+ (resto de Sudamérica) México ESPN, Disney+ Estados Unidos Fanatiz

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina, con Disney+ como la opción para el resto del continente. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz.