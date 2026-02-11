Boca Juniors vs. Platense, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Platense este domingo 15 de febrero a las 19:30 horas (tiempo de Argentina) en el estadio de la Bombonera, por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Platense del Torneo Apertura 2026

El Xeneize llega al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Vélez en la fecha cuatro, a pesar del gol de Iker Zufiaurre. El equipo dirigido por Claudio Úbeda es sexto en la Zona A con seis puntos.

Por su parte, el Calamar cayó por 0-1 frente a Independiente en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Walter Zunino es quinto en la tabla con siete unidades.

Cómo ver Boca Juniors vs Platense, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina), Fanatiz y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Platense

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 19:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México: 16:30 horas

España: 23:30 horas

Estados Unidos: 17:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Boca Juniors

De acuerdo con reportes de ESPN, Juan Román Riquelme se reunió con Claudio Úbeda, su cuerpo técnicos y los futbolistas referentes del club. La reunión habría sido para mostrar el descontento de Riquelme por el último resultado y la situación actual del equipo.

Boca tiene un par de duelos importantes a la vuelta de la esquina, primero frente a Racing por la liga y unos días después ante Gimnasia Chivilcoy por la primera fase de la Copa Argentina, ambos en calidad de local. Al tiempo que espera a conocer su destino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde por historia están obligados a ser protagonistas, especialmente después de su ausencia en la edición de 2025.

Noticias de Platense

El Calamar vio cortado su arranque invicto en la temporada, mismo que incluyó un triunfo en la primera ronda de la Copa Argentina sobre Argentino (1-0). Platense también disputará la Copa Libertadores 2026, en la que será su primera participación en su historia en el torneo más importante a nivel de clubes de la Conmebol, gracias al título obtenido en el Torneo Apertura 2025.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

