Ben Brereton es la carta inglesa de la Selección de Chile

Conoce a un 9 que deslumbra en el Championship y que sueña con La Roja de su mamá.

Ben Brereton (1.83) es un futbolista de 21 años que nació allá por 1999 en Stoke-on-Trent, Staffordshire, y que es elegible para jugar por la Selección de ya que su madre es chilena y en el consulado ha recibido su carta de nacionalidad. El ariete ha sido contactado por la ANFP y con las gestiones realizadas está listo para su primer llamado, independiente de que Reinaldo Rueda esté en la rampa de salida.

Luego de ser liberado de la academia del , en el gigante realizó su mejor campaña hasta ahora (5 goles en el Championship de 2017-2018), el enorme reconocimiento de ser nombrado el aprendiz del año en la segunda categoría (el 2016-2017) y el privilegio de sumar 57 duelos de primer nivel sin siquiera haber cumplido las dos décadas.

Por tanta expectativa llevó la número 9 de en el Europeo Sub 19 del 2017, que los Three Lions conquistaron al superar a en la definición. En aquella cita, Brereton hizo 3 dianas -doblete a - y fue el máximo artillero del certamen. Un año después, volvió a ser considerado -mojó 2 veces más- pero esa historia acabó entre penas pues Noruega les propinó un 3-0 en el duelo clasificatorio para el Mundial Sub 20.

Consolidado en la menor pasó primero a préstamo y luego de forma definitiva al , que adquirió su pase y lo firmó por tres años y medio a inicios de 2019. Según Transfermarkt, vale 3.5 millones de euros pero en el momento de esa venta estaba avaluado en 5, su máximo precio. Con la primera escuadra de los Riversiders de Lancashire cumplió 28 duelos en su primera campaña, 17 en la segunda y lleva 17 tras la mitad de la tercera, en la que se ganó la camiseta de titular y pudo aportar 3 anotaciones a su historial.

Diestro, principalmente se mueve por el centro del ataque aunque no se cierra a jugar por los costados. En un fútbol tan competitivo como el inglés, es clave que el eje ofensivo encuentre espacios exteriores para finiquitarlos luego en el medio destrabando a las zagas contrarias. ¿Es Ben la solución de gol de La Roja para ir a 2022?