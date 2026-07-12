Bellingham responde con ironía a las críticas de Tuchel... ¿Qué ha dicho?

Jude Bellingham sorprendió tras la clasificación de Inglaterra a semifinales del Mundial 2026 ante Noruega (2-1 tras la prórroga), al responder con ironía a las críticas de su entrenador alemán, Thomas Tuchel, pese a marcar dos goles decisivos que clasificaron a su selección.

En la rueda de prensa, ignoró los airados comentarios de Tuchel con una sonrisa y dijo: «Bueno, da igual». Luego defendió a sus compañeros: «En el campo es más difícil; es un momento complicado. Todos dan lo mejor, así que les apoyo y reconozco su esfuerzo».

Tuchel critica y Bellingham defiende

Su calma contrastó con la ira de Tuchel, quien minutos antes había criticado el rendimiento pese a la histórica clasificación, molesto por el sufrimiento del equipo durante el partido y la necesidad de la prórroga.

La postura de Bellingham resulta llamativa, ya que el centrocampista del Real Madrid, de 23 años, optó por no avivar la polémica, prefiriendo defender a sus compañeros en lugar de enzarzarse en una disputa pública con su entrenador, en un claro mensaje de que los jugadores sobre el terreno de juego se enfrentan a una presión enorme que quienes están en la banda no perciben.

El héroe de la clasificación rechaza la polémica

Antes, Bellingham había marcado el 1-1 en el descuento de la primera parte con un disparo raso y sentenció en el 94’, convirtiéndose en el héroe de los Tres Leones.

En semifinales, Inglaterra se medirá al ganador de Suiza o Argentina.