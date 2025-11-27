Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoSt.Pauli
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Bayern Múnich vs. St. Pauli, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y St. Pauli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Bayern Múnich recibe a St. Pauli este sábado 29 de noviembre a las 15:30 horas (España) en el estadio Allianz, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga.

Sigue aquí en directo el Bayern Múnich vs. St. Pauli de la Bundesliga 2025-26

Los Bávaros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 6-2 a Friburgo en la fecha 11, con un doblete de Michael Olise, junto a los goles de Lennart Karl, Dayot Upamecano, Harry Kane y Nicolas Jackson. El equipo dirigido por Vincent Kompany es líder en la clasificación con 31 puntos.

Por su parte, los Piratas perdieron por 0-1 a manos de Unión Berlín en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Alexander Blessin es décimo sexto en la tabla con siete unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

DFB-Pokal
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
DFB-Pokal
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB

Cómo ver Bayern Múnich vs St. Pauli, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bayern Múnich vs St. Pauli

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México:08:30 horas
  • Argentina:11:30 horas
  • Estados Unidos:09:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra St.Pauli alineaciones

Bayern MúnichHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-5-2

Home team crestFCP
1
C
M. Neuer
3
M. Kim
27
K. Laimer
4
J. Tah
20
T. Bischof
6
J. Kimmich
42
L. Karl
22
R. Guerreiro
14
L. Diaz
45
A. Pavlovic
9
H. Kane
22
N. Vasilj
8
E. Smith
3
K. Mets
5
H. Wahl
16
J. Fujita
21
L. Ritzka
6
J. Sands
7
C
J. Irvine
11
A. Pyrka
27
A. Hountondji
28
M. Pereira Lage

3-5-2

FCPAway team crest

FCB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

FCP
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Blessin

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Bayern Múnich

Los Bávaros sufrieron una dolorosa derrota a mitad de semana a manos de Arsenal en la Champions League. El descalabro por 1-3 los ha apartado de la cima de la clasificación.

Noticias del St. Pauli

Los Piratas se encuentran al borde de caer a la zona de descenso, consecuencia de siete derrotas consecutivas.

Cómo llegan al partido

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

FCP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

FCB

Últimos partidos

FCP

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

16

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0