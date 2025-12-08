Bayer Leverkusen vs. Newcastle United, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este miércoles, 10 de diciembre, Bayer Leverkusen recibe a Newcastle United en la 6ª jornada de la UEFA Champions League. El partido en el BayArena de Leverkusen comenzará a las 21:00 horas, tiempo de España. Serdar Gözübüyük de los Países Bajos será el árbitro del encuentro.

Sigue aquí en directo el partido Bayer Leverkusen vs Newcastle United de la Champions League 2025-26

Cómo ver Bayer Leverkusen vs Newcastle United, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium, Fubo y Paramount+.

Hora de inicio del partido Bayer Leverkusen vs Newcastle United

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Bay Arena.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del Bayer Leverkusen?

Después de la victoria por 1-0 en la Copa DFB contra el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen sufrió un revés el sábado: en el partido fuera de casa contra el FC Augsburg, el equipo cayó por 0-2.

En la Liga de Campeones, el equipo del entrenador Hjulmand sorprendió recientemente con una victoria por 2-0 contra el Manchester City y actualmente tiene ocho puntos en el puesto 17.

Noticias del Newcastle United?

El Newcastle United celebró el pasado fin de semana una victoria por 2-1 contra el FC Burnley. Los goles para los Magpies fueron anotados por Bruno Guimaraes y Antony Gordon. El delantero Nick Woltemade viaja de regreso a Alemania para el partido contra el Bayer Leverkusen. Contra el equipo de Leverkusen, el delantero nacional jugó por última vez el 26 de marzo de 2025, aún con el VfB Stuttgart. Woltemade anotó en esta ocasión el 2-0 provisional, y el encuentro terminó al final con un 3-4.

En la Liga de Campeones, los ingleses actualmente tienen nueve puntos y están en el puesto 11. Recientemente sufrieron una derrota por 2-1 contra el Olympique de Marsella.

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Hora de inicio

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Alineaciones

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Forma

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Historial de enfrentamientos directos

B04 Últimos partidos NEW 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Newcastle 3 - 1 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 1 - 3 Newcastle 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Las tablas

Transmitir desde cualquier lugar del mundo con VPN

