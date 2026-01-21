Barrancas Central vs. River Plate, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Barracas Central recibe a River Plate este sábado 24 de enero a las 17:00 horas (Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

El Guapo dejó buenas sensaciones la temporada pasada al alcanzar los cuartos de final, donde finalmente cayó a manos de Gimnasia. Además, consiguieron uno de los seis boletos disponibles para la Copa Sudamericana.

El Millonario, en cambio, dejó mucho que desear con una eliminación temprana en octavos de final del Clausura 2025. Además, su pase a la Copa Sudamericana no es motivo de alegría, cuando la meta siempre es ser protagonista en la Copa Libertadores.

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+ y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International.

Hora de inicio de Barracas Central vs River Plate

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 17:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Claudio Chiqui Tapia.

México: 14:00 horas

España: 21 :00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barracas Central contra River Plate alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Insua Alineación probable Suplentes Manager M. Gallardo

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Barracas Central

El Guapo, dirigido por Rubén Insúa, se presenta al torneo con tres refuerzos para su plantilla durante el mercado de invierno que termina el 27 de enero. Hasta el momento, Wilfredo Rivera, Gastón Campi y Norberto Briasco son las altas en el club.

Barracas también debe tener un ojo puesto en su primer cruce de la Copa Argentina, mismo que disputará el 5 de febrero frente a Temperley, misma fase en la que cayó eliminado en 2025 frente a Defensores de Belgrano.

Noticias del River Plate

Por su parte, el Millonario, siempre en busca de protagonismo, ya ha sumado a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña al cuadro dirigido por Marcelo Gallardo, con la puerta abierta para un último fichaje invernal.

River tuvo una interesante pretemporada en la que se enfrentó a Millonarios (1-0) y Peñarol (4-2 en penales), con la misión de llegar en la mejor forma posible a un semestre que debe servir de redención y para darle fuerza a la etapa actual de Gallardo en el banquillo.

En la Copa Argentina, su primer reto será hasta mediados de febrero, donde buscará evitar una sorpresa frente a Ciudad de Bolívar, con el objetivo de superar su actuación de cuartos de final en la edición anterior.

Cómo llegan al partido

