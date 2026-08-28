Azzedine Ounahi viaja a Ámsterdam para mantener conversaciones con el Ajax

Azzedine Ounahi ha volado a Ámsterdam para negociar con el Ajax, según informa Santi Aouna. Eso, por cierto, no significa ni mucho menos que el centrocampista vaya a llegar realmente a Ámsterdam.

Los rumores sobre el Ajax y Ounahi llevan circulando todo el verano. El técnico del Ajax, Míchel, querría ver al centrocampista marroquí llegar a Ámsterdam.

Míchel conoce bien a Ounahi de su etapa juntos en el Girona. El internacional, con 55 partidos, jugó una temporada a las órdenes del entrenador español.

Sin embargo, el centrocampista no es un ‘número seis’, justo la posición que tanto busca el Ajax. Es posible que aún salgan jugadores del centro del campo del conjunto de Ámsterdam.

Así pues, Ounahi se encuentra ahora mismo en Ámsterdam para mantener conversaciones personales con Jordi Cruijff, aunque, según Aouna, eso todavía no quiere decir demasiado. Hay más clubes en la puja.

No se sabe cuánto dinero costaría Ounahi. Según Transfermarkt, su valor es de dieciocho millones de euros.