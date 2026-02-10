Athletic Club de Bilbao vs. Real Sociedad, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Athletic Club de Bilbao recibe a la Real Sociedad este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio San Mamés, por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Sigue aquí en directo el Athletic Club de Bilbao vs. Real Sociedad de la Copa del Rey 2025-26

Los Leones clasificaron a las semifinales después de vencer por marcador de 2-1 a Valencia en los cuartos de final, con gol de Iñaki Williams al minuto 96, además de un tanto en propia puerta de Umar Sadiq.

Por su parte, los Txuri-Urdin se metieron a la antesala de la final tras dejar en el camino por 3-2 a Alavés en la ronda de los ocho mejores, con anotaciones de Mikel Oyarzabal, Goncalo Guedes y Orri Óskarsson.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Athletic Club de Bilbao vs Real Sociedad, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, Movistar Plus, La 1 TVE y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports (por confirmar).

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Athletic Club de Bilbao vs Real Sociedad

Copa del Rey - Copa del Rey San Mames

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Mamés.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Ernesto Valverde charló con la prensa sobre el cruce de semifinales para entregar sus impresiones del reto que tiene enfrente.

"Estamos a la misma distancia que la Real, el Atlético y el Barça para llegar a una final a la que aspiramos todos, pero solo estamos centrados en el partido de este miércoles en un encuentro muy abierto de una competición que nos motiva especialmente", expresó.

Asimismo, Valverde confirmó que Alex Padilla será el guardameta titular en el duelo de mitad de semana.

Noticias de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo habló en conferencia de prensa sobre el primer duelo de las semifinales.

"Tenemos 180 minutos a disputar y el partido no ha acabado después de 90 minutos, pero tenemos que conseguir el mejor resultado posible y el rendimiento de nuestro equipo, y así es nuestra mentalidad. No vamos a Bilbao con el freno de mano echado, si vamos muy cautelosos o con mucha precaución existe el peligro de que no seas suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés, por lo tanto tenemos que ir con la intensidad y la conexión, todas las cosas que nos ha hecho muy fuertes en las últimas semanas tenemos que seguir haciéndolas, porque si no, no funcionaremos muy bien", expresó.

"Es un partido de Copa y es un derbi así que no hay favoritos y por supuesto la intensidad del estadio desempeña un papel muy grande. Tenemos mucho respeto por el Athletic, por el equipo, la plantilla y el estadio, pero también tenemos confianza en nuestras propias capacidades. No hay favorito", agregó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles