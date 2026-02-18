Goal.com
Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoSSC Nápoles
Claudio D'Amato

Atalanta vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Atalanta y Napoli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La Atalanta para redimirse de su derrota ante el Dortmund y continuar la gran remontada hacia la zona Europa; el Napoli para aferrarse al puesto de Champions.

El cruce de la vigésima sexta jornada de la Serie A entre la Dea y los azzurri se presenta en un tono más apagado respecto a las previsiones de inicio de temporada, aunque sigue siendo, eso sí, chispeante e intrigante.

Si los chicos de Palladino —derrotados por el Borussia en la ida del playoff continental— están enmendando un inicio de liga deslucido, con la llegada del técnico partenopeo en lugar de Juric que ha revitalizado a Scamacca y compañía, los de Conte —más allá de las decepcionantes eliminaciones de la UCL y la Coppa Italia— están luchando contra la emergencia de lesiones para asegurarse un lugar en la Europa grande también el año que viene.

A continuación, todo sobre Atalanta-Napoli, incluidas las informaciones relativas al canal de TV, las alineaciones y la retransmisión en directo por streaming.

Cómo ver Atalanta vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Atalanta-Napoli: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
New Balance Arena

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

  • México: 08:00 horas
  • Argentina: 11:00 horas
  • Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Atalanta contra SSC Nápoles alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Palladino

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entr. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Entr. Conte.

Forma

ATA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Partidos entre los dos equipos

ATA

Últimos partidos

NAP

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

10

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

