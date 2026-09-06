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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Arteta tras superar al Chelsea: Me siento muy decepcionado

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
Inglaterra
España

El técnico del Arsenal elogia a Tsoulis y Raya

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se siente muy decepcionado, pese a la victoria sobre el Chelsea (2-1), la tarde de este domingo, en el estadio Emirates, en la tercera jornada de la Premier League.

El Chelsea se adelantó pronto, tras dos minutos de juego, de la mano del recién llegado Morgan Rogers, pero el Arsenal le dio la vuelta al marcador y venció con dos goles obra de Kai Havertz y Martin Ødegaard.


Arteta declaró en su intervención en la cadena "Sky Sports": "Me siento muy decepcionado por la forma en que encajamos el gol, pero también hay que reconocerles el magnífico último toque que dio Morgan (Rogers).

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "Ha sido un placer ver a nuestro equipo jugar y competir, presenciamos una destacada actuación individual y el ambiente en el estadio fue estupendo. Me interesa nuestra reacción. Exigimos más vitalidad, eficacia y ofensiva, y eso lo vieron hoy".

Y sobre el ataque del Arsenal aclaró: "Perdimos jugadores durante seis meses y cinco meses, a Saka durante tres meses y medio y a Havertz durante siete meses. Aun así, el rendimiento del equipo fue asombroso la temporada pasada".

Y respecto al griego Christos Tzolis, el recién llegado, agregó: "Volvió a ser asombroso. Lo demostró; su nivel de peligrosidad, su ritmo de trabajo y su toma de decisiones son una maravilla de ver".

Y sobre el portero David Raya dijo: "Esa parada que hizo ante Estêvão con aquella jugada individual. Su presencia y la forma en que atrapa cada centro son muy útiles".

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