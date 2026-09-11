El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, expresó su gran sorpresa por las críticas dirigidas a la forma de gestionar la salida de los delanteros Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli del equipo durante el presente verano.

Jesus había afirmado que "nadie me dijo nada" sobre los motivos por los que se le pidió entrenar apartado del primer equipo antes de completar su traspaso al Barcelona por 15 millones de euros.

Asimismo, Ian Wright, exdelantero del Arsenal, puso en duda la forma de gestionar el caso de Martinelli tras su exclusión de la convocatoria de Arteta para los partidos del inicio de temporada, antes de completar su traspaso al Al Hilal por 60 millones de libras esterlinas.

Al ser preguntado por las reacciones a la salida de ambos, Arteta declaró en rueda de prensa: "La verdad es que estoy muy sorprendido, sobre todo porque tuve una conversación individual con Jesus en el vestuario. No sé qué palabras se dijeron, pero eso corre de mi cuenta. Las palabras que utilizamos el uno con el otro giraban en torno a la gratitud. No sé, todo está bien, y a veces entiendo que, cuando tienes que comunicar malas noticias o noticias que la gente no espera, puede haber reacciones de este tipo".

Arteta hizo referencia a Leandro Trossard, que también se marchó este verano en una operación valorada en 18 millones de euros con destino al Besiktas, pero que regresó al Emirates Stadium para presenciar la victoria por 2-1 sobre el Chelsea el pasado domingo.

Arteta prosiguió: "Alguien tiene que hacer el papel de policía malo. Si tengo que ser yo esa persona, lo seré y lo entiendo. Lo que normalmente importa es lo que ocurre tres o seis meses después, cuando Trossard viene y está con nosotros en el vestuario, y el ambiente y la relación que nos une. Las cosas llegaron a su límite con otros jugadores hasta que se marcharon, pero en algún momento la relación fue muy buena, y espero que ocurra lo mismo con ellos dos".

El Arsenal afronta un nuevo compromiso tratando de mantener su inicio perfecto de temporada la tarde del sábado, cuando visite al Sunderland.

Arteta aseguró que Ben White "está bien" después de que se le viera cojear al final del partido en el que se logró la victoria sobre el Nápoles en la Liga de Campeones el miércoles, mientras que Cristhian Mosquera está siendo sometido a evaluación médica con el objetivo de superar un problema muscular que padece.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"