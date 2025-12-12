Arsenal vs. Wolves, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Premier League líderes Arsenal buscan redimirse tras una rara derrota cuando reciban en el Emirates Stadium al colista Wolverhampton Wanderers hoy. Es un enfrentamiento donde el peor equipo de la liga confronta al mejor, y se espera que se muestre la diferencia de clase entre los dos.

Pero la imprevisibilidad de la Premier League significa que esto podría no ser un paseo en el parque para los Gunners, con una gran sorpresa no inimaginable. Los hombres de Mikel Arteta llegan a este partido con un ánimo positivo después de superar al Club Brugge 3-0 en la acción de la Champions League de mitad de semana.

Fue un impulso moral muy necesario después de que sus esperanzas de título se vieran afectadas en Aston Villa el pasado fin de semana, sufriendo una desgarradora derrota por 2-1. Fue la primera derrota de los Gunners en 18 partidos en todas las competiciones, y estarán determinados a recuperarse y demostrar que fue solo un tropiezo.

En cuanto a los Wolves, necesitarán jugar más allá de sus capacidades para causar una sorpresa contra los dirigidos por Arteta, con cualquier cosa menos de eso prevista para terminar en desastre. Los Wolves de Rob Edwards han estado sin fuerza esta temporada hasta ahora, actualmente en el fondo con solo dos puntos, ahora a 13 puntos de la seguridad.

Parecen ser claros favoritos para el descenso, corriendo rápidamente fuera de tiempo para cambiar las cosas y evitar el temido descenso al Championship. Fueron entregados su novena derrota de la temporada por el Manchester United en su último partido de liga, y con solo dos puntos de 15 partidos, el equipo de Edwards está actualmente en camino de terminar con la puntuación más baja de cualquier club en la historia de la Premier League.

Cómo ver Arsenal vs Wolves, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, M+Liga de Campeones, Movistar+ Plus y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de USA Network, con HBO MAX como la opción para Centroamérica.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Un VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Wolves

Premier League - Premier League Emirates Stadium

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Arsenal

El Arsenal tiene una serie de lesiones, y la profundidad de su plantilla ha sido puesta a prueba en las últimas semanas con hasta seis jugadores clave ausentes.

Se espera que Gabriel Magalhaes, William Saliba, Leandro Trossard, Max Dowman, Cristhian Mosquera y Kai Havertz se pierdan el partido contra los Wolves.

Declan Rice, quien estuvo ausente contra el Brugge a mitad de semana debido a una enfermedad, así como Jurrien Timber, necesitarán ser evaluados de cerca antes del partido.

Riccardo Calafiori está suspendido para el partido del sábado debido a la acumulación de tarjetas amarillas, y se espera que Myles Lewis-Skelly continúe como lateral izquierdo.

Noticias del equipo Wolves

Los Wolves no contarán con Rodrigo Gomes, quien estará fuera hasta febrero por un problema en la ingle.

Rob Edwards tampoco contará con los servicios del centrocampista internacional de Zimbabue Marshal Munetsi, mientras que Daniel Bentley estará fuera al menos un par de semanas más.

Leon Chiwone es otro jugador que se espera que se pierda la visita al Emirates por lesión.

