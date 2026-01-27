Arsenal vs. Kairat, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal y Kairat se enfrentan este miércoles 28 de enero, a las 21:00 horas (tiempo de España), en el Emirates Stadium, en Inglaterra, por la octava jornada de la Champions League 2025/26.

Cómo ver Arsenal vs Kairat, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 17 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 6 (excepto Argentina) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium, con ESPN 6 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Kairat

Liga de Campeones - Champions League Emirates Stadium

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

El Arsenal llega al partido ya clasificado y con un 100% de aprovechamiento en la Champions League. A pesar de la derrota ante el Manchester United el fin de semana, los Gunners hacen una campaña impecable en la Champions y pueden dar descanso a algunos de sus principales jugadores.

Por su parte, el Kairat entra al campo ya eliminado, en la última posición de la competencia y con solo un punto. El equipo de Kazajistán no tuvo fuerzas para enfrentarse a los mejores equipos de Europa y busca despedirse de una forma digna.

El favoritismo del partido está todo del lado del Arsenal, que, a pesar de utilizar un equipo mayoritariamente suplente, debe vencer al Kairat sin muchas dificultades.

Arsenal: Kepa; Ben White, Mosquera, Hincapié y Lewis-Skelly; Norgaard, Odegaard y Eze; Madueke, Gyökeres y Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin y Mata; Sadybekov, Glazer, Mrynskiy, Jorginho y Gromyco; Edmílson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Ausencias

Arsenal

Calafiori, Havertz y Dowman están lesionados, mientras que Declan Rice y Mikel Merino están suspendidos.

Kairat

Quedan fuera los lesionados Askarov, Oksanen, Satpaev, Tkachenko, Trufanov, Tuyakbaev y Zeballos.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones