Arsenal vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Un derbi de Londres para vivirlo a fondo y con un pronóstico más incierto de lo que se podría imaginar mirando la clasificación. El Arsenal, líder de la Premier League, desafía al Chelsea en un partido de alta intensidad en el que difícilmente faltarán goles, emociones, espectáculo y giros inesperados.

En GOAL, toda la información sobre Arsenal-Chelsea: desde las alineaciones y las últimas novedades sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por TV y en streaming.

Cómo ver Arsenal vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, Peacock, NBCSN y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Chelsea

Premier League - Premier League Emirates Stadium

El partido se disputa este domingo 1 de marzo a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias del Arsenal

Arteta tendrá que prescindir del lesionado White; también es duda Havertz por un problema muscular. Habrá que valorar el estado de Saka, que en cualquier caso debería recuperarse al menos para ir al banquillo.

Noticias del Chelsea

El Chelsea recupera a James, pero deberá renunciar al sancionado Fofana: Jorgensen, Gittens y Essugo apuntan a forfait debido a problemas musculares. También es duda Cucurella.

LAS POSIBLES ALINEACIONES

ARSENAL (4-2-3-1) : Raya; Legname, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Arroz; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Gusto; Santos, Caicedo; Neto, Fernandez, Palmer; Joao Pedro. Entr.: Rosenior

Forma

Segundo derbi consecutivo para el Arsenal tras el que ganó con claridad ante el Tottenham por 4-1: el equipo de Arteta es primero en la Premier y necesita puntos para mantener a la distancia adecuada al Manchester City.

Temporada irregular la vivida por el Chelsea, quinto en la clasificación y que viene de dos empates consecutivos en la liga. Los Blues buscan puntos para un puesto de Champions.

Partidos entre ambos equipos

El duelo entre Arsenal y Chelsea es un gran clásico del fútbol inglés: son 211 los precedentes oficiales entre ambos equipos. El balance dice: 86 victorias para los Gunners, 61 empates y 64 triunfos para el Chelsea.

Clasificación

El Arsenal es primero en la clasificación con 61 puntos y en la última jornada de liga venció 4-1 al Tottenham. El Chelsea, que tiene un partido menos que los Gunners, es en cambio quinto con 45 puntos.