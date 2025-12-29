Arsenal vs. Aston Villa, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal y Aston Villa tienen un enfrentamiento directo en la cima de la Premier League este martes (30), en el Emirates Stadium, en un duelo que ha adquirido peso de decisión en la carrera por el título. Líder del campeonato, el Arsenal llega presionado para mantener la ventaja mínima que ha construido en las últimas jornadas, mientras que el Aston Villa, sensación de la temporada, intenta confirmar su candidatura real al trofeo con otra gran actuación fuera de casa.

El Arsenal mantuvo el liderazgo al vencer al Brighton por 2 a 1 en la última jornada, pero el desempeño volvió a exponer un patrón que ha acompañado al equipo en las últimas semanas. El equipo de Mikel Arteta crea volumen, controla la posesión y ocupa el campo ofensivo, sin embargo, dependió nuevamente de un gol en propia puerta para asegurar el resultado, repitiendo el guion visto contra Wolverhampton y Everton. A pesar de eso, el historial en casa es fuerte: son seis victorias consecutivas en el Emirates por la liga y nueve triunfos en los últimos diez partidos como local. Aun así, la derrota reciente ante el mismo Aston Villa en la primera vuelta sigue como una advertencia, ya que los Gunners han perdido tres de los últimos cinco enfrentamientos directos contra los Villans.

Por otro lado, el Aston Villa vive el mejor momento de su historia reciente. La victoria por 2 a 1 sobre el Chelsea, con dos goles de Ollie Watkins saliendo del banco, llevó al equipo a la 11ª victoria consecutiva en todas las competiciones, igualando un récord centenario del club. En el marco de la Premier League, son ocho triunfos consecutivos, algo que no ocurría desde 1910, consolidando una recuperación impresionante tras un mal inicio, cuando el equipo llegó a ocupar la zona de descenso. Hoy, el Villa aparece solo tres puntos detrás del Arsenal y llega a Londres confiado, impulsado por la capacidad de reaccionar en partidos difíciles y por un historial reciente positivo en el Emirates, donde está invicto en las dos últimas visitas.

Cómo ver Arsenal vs Aston Villa, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, Movistar+ Plus, M+ Liga de Campeones 3 y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming deportivo.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtén NordVPN

Horario del Arsenal vs. Aston Villa

Premier League - Premier League Emirates Stadium

El partido se disputa este martes 30 de diciembre a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 14:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Estados Unidos: 15:15 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Noticias del Arsenal

El Arsenal sigue gestionando problemas defensivos en medio de la maratón de partidos. Gabriel Magalhães regresó recientemente tras una lesión y su condición física aún está siendo evaluada para determinar si puede comenzar jugando. Jurrien Timber y Riccardo Calafiori se perdieron el último partido debido a problemas físicos, mientras que Ben White y Cristhian Mosquera siguen como bajas confirmadas. Con esto, Arteta puede verse nuevamente forzado a adaptar piezas en el sector defensivo. En el centro del campo y ataque, la tendencia es mantener la base, con Martin Odegaard como referencia creativa y la expectativa de una mayor participación de Eberechi Eze, quien suele destacar en partidos en el Emirates contra el Villa.

Alineación probable: David Raya, Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard. Entrenador: Mikel Arteta.

Noticias del Aston Villa

En el Aston Villa, Unai Emery tendrá bajas importantes precisamente en el sector defensivo. Matty Cash y Boubacar Kamara están suspendidos tras las tarjetas recibidas contra el Chelsea, lo que debería forzar cambios en el lateral derecho y en el centro del campo. Además de ellos, Tyrone Mings y Pau Torres siguen fuera, al igual que Ross Barkley, mientras que Evann Guessand está ausente por compromisos en la Copa Africana de Naciones. Aun así, el Villa llega con una base consolidada y apuesta nuevamente por Ollie Watkins, decisivo en el último partido y con un excelente historial en el Emirates, para intentar repetir el logro de la primera vuelta y poner aún más presión en la lucha por el título.

Alineación probable: Emiliano Martínez, Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Victor Lindelöf, Ian Maatsen, Amadou Onana, Youri Tielemans, John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers, Ollie Watkins. Entrenador: Unai Emery.

Momento de los equipos

Historial en el enfrentamiento directo

Tabla de la Premier League 2025/26