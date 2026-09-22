Arsenal recompensa a Arteta con un contrato excepcional

El futuro de Mikel Arteta con el Arsenal ha dejado de ser un misterio, después de que el técnico español alcanzara un nuevo acuerdo con la directiva del club para ampliar su contrato, en un paso que confirma el compromiso de ambas partes con la continuidad del proyecto que comenzó hace años.

El contrato actual de Arteta con el Arsenal finaliza al término de la presente temporada, pero las negociaciones sobre su renovación se prolongaron durante los últimos meses, antes de acercarse a su desenlace en el periodo más reciente.

La cadena "BBC Sport" ya había revelado a principios de este mes que el acuerdo entre Arteta y el Arsenal era inminente, antes de que las últimas informaciones apuntaran a que ambas partes habían alcanzado ya un acuerdo definitivo sobre el nuevo contrato.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La duración del contrato aún no se ha confirmado oficialmente, pero se espera que el acuerdo garantice la continuidad de Arteta con el Arsenal durante al menos diez años desde que asumió la dirección del equipo en diciembre de 2019.

El técnico español también recibirá un aumento considerable en su salario en virtud del nuevo contrato, en comparación con su salario actual de 10 millones de libras esterlinas anuales, además de otros 5 millones de libras esterlinas en incentivos y bonificaciones.

Arteta ya había tranquilizado a la afición del Arsenal sobre su futuro la semana pasada, al declarar: "No hay motivo para que se preocupen por ninguna de estas cuestiones, porque quiero quedarme aquí. Estoy muy feliz y me siento muy agradecido de trabajar con las personas con las que trabajo".

De este modo, parece que Arteta está en camino de seguir dirigiendo al Arsenal durante mucho tiempo, con el anuncio oficial de los detalles de su nuevo contrato cada vez más cerca.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"