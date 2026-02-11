Argentinos Jrs vs. River Plate, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Argentinos Jrs recibe a River Plate este jueves 12 de febrero a las 21:15 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Argentinos Jrs vs. River Plate del Torneo Apertura 2026

El Bicho llega al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Racing en la fecha cuatro, a pesar del gol de Erik Fernando Godoy. El equipo dirigido por Nicolás Diez es décimo en la Zona B con cinco puntos.

Por su parte, el Millonario cayó por 1-4 frente a Tigre en su más reciente partido de liga, aún con la anotación de Lautaro Rivero, además de una tarjeta roja para Fausto Vera. El cuadro a cargo de Marcelo Gallardo es cuarto en la tabla con siete unidades.

Cómo ver Argentinos Jrs vs River Plate, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz, TyC Sports Internacional y Fubo Sports.

Hora de inicio de Argentinos Jrs vs River Plate

El partido se disputa este jueves 12 de febrero a las 21:15 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 18:15 horas

España: 01:15 horas (viernes 13)

Estados Unidos: 19:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Argentinos Juniors contra River Plate alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias de Argentinos Jrs

El Bicho ha hecho oficial la llegada de su nuevo refuerzo, el delantero chileno, Iván Morales, quien llega como futbolista libre, tras su paso por Sarmiento de Junín, donde consiguió seis goles y tres asistencias en 61 partidos. También jugó para Colo-Colo en su país y para Cruz Azul en la Liga MX. En Chile tuvo su mejor rendimiento con 29 anotaciones y 9 asistencias en 103 juegos disputados, números que incluso lo llevaron a la Selección de Chile entre 2019 y 2022, aunque con solo seis participaciones y solo un gol a su nombre en un compromiso de caracter amistoso.

El contrato de Iván Morales con Argentinos Jrs fue firmado hasta diciembre de 2027, por lo que tendrá casi dos años para probar su valor con el Bicho.

Noticias de River Plate

El Millonario viene de una dura derrota, de manera que necesita recuperar el camino antes de su desafío en la Copa Argentina, donde se medirán a Club Ciudad de Bolívar en la eliminatoria de 64, duelo en el que lucen como claros favoritos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

