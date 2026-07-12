Argentina venció 3-1 a Suiza en cuartos de final del Mundial 2026 y avanzó a semifinales.

Con estos tres tantos, Argentina suma 17 goles en el torneo, su segunda mejor marca en una sola edición desde 2000, solo por detrás de los 18 que Brasil marcó en 2002.

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Según la red francesa «stats foot», es la primera selección que marca tres o más goles en sus tres primeros partidos eliminatorios desde Brasil en 1970.

Los «bailarines del tango» vencieron 3-2 a Cabo Verde en la ronda de 32 y a Egipto en octavos.

Hoy se adelantó ante Suiza por un gol de Alexis McAllister en el 10’, pero Dan Ndoye igualó en el 67’ y llevó el partido a la prórroga.

Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez (m. 120+1) marcaron los tantos que sellaron el pase a semifinales, donde Argentina enfrentará a Inglaterra, mientras que Francia se medirá a España.



