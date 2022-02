Apresurar el destino y mal momento, los motivos por los que Macías no triunfó en Europa

La aventura de José Juan Macías en Europa no fue la esperada. El delantero tapatío confirmó el primer fracaso de su corta carrera al no durar más de seis meses con el Getafe de España y verse obligado a volver a Chivas.

Macías no tuvo regularidad con el entonces entrenador Míchel González, quien le abrió las puertas de los Azulones, no completó los 90 minutos en los ocho partidos que disputó en la temporada y no entró en los planes de Quique Sánchez Flores, relegándolo como su sexto delantero.

Esta fue una de las claves para que el Getafe decidiera terminar el préstamo de José Juan por parte del conjunto jalisciense, con opciones del CSKA de Moscú y el Sporting Kansas City de la MLS, aunque ninguna convenció y ahora volverá al futbol mexicano.

Parte de la historia que vivió Macías se debió a diferentes errores, tanto personales como la influencia de externos, quienes no dejaron que madurara antes de emprender la aventura en el Viejo Continente. Incluso José Juan ha comenzado a relegarlos pues no le sumaron para tener éxito.

Macías apresuró su salida, incluso dejando de lado el sueño de disputar unos Juegos Olímpicos, argumentando una lesión que a los pocos días ya lo tenía en España, aunque después atravesó por problemas musculares. En esta situación formó parte quien fuera su representante, a quien despidió.

Incluso el mexicano fue catalogado por viejas amistades como el nuevo Hugo Sánchez, que incluso perjudicaban y lo afectaban, algo que no cayó bien en jóvenes del Guadalajara y la Selección mexicana pues no tenía armas para ello.

Ahora José Juan vuelve a México con el Rebaño Sagrado, el club que lo vio nacer, con la consigna de volver a tener una etapa de maduración para regresar a Europa y encontrar la oportunidad necesaria para triunfar como otros mexicanos lo han hecho.