Según Menno Geelen, no hay nada de cierto en que Jordi Cruijff actúe por libre en el Ajax. Eso fue lo que publicó recientemente Het Parool, pero el director general califica esos rumores de tonterías.

«No me identifico con esa imagen», subraya Geelen en una amplia entrevista con De Telegraaf. «Jordi es precisamente un hombre de equipo. Yo mismo he hablado con él prácticamente todos los días en los últimos meses, sobre todo tipo de asuntos.»

Según Geelen, Cruijff mantiene precisamente muchas conversaciones con otros miembros de la directiva del Ajax. «Jordi también habla mucho con nuestro director financiero, Shashi Baboeram Panday. E involucra a Daniel de Ridder y Siem de Jong, que se están desarrollando como directores técnicos.»

El director general del Ajax prosigue: «Se coordinan con la misma facilidad tanto con el equipo de scouting y la parcela futbolística como con la parte directiva del club. Jordi también intercambia mucho con el entrenador, con otras personas del cuerpo técnico y con el comisario de fútbol.»

Cruijff ya ha llevado a varios jugadores al Ajax, por lo que en algunos ámbitos se le compara con Sven Mislintat. El exdirector técnico gastó millones en 2023 en nuevos futbolistas, que en muchos casos no rindieron en Ámsterdam.

«Las críticas y las preguntas eran comprensibles en aquel momento», reconoce Geelen, admitiendo que la política de fichajes de entonces no fue ni mucho menos óptima. «El periodo de Mislintat se evaluó en profundidad, también externamente. De ahí salió, entre otras cosas, que el eje futbolístico dentro de la organización no estaba en orden. Eso se ha corregido. También se revisó todo el proceso de fichajes y se mejoró.»

«Puede que en la etapa de Mislintat yo tuviera otra responsabilidad como director comercial, pero sí me sentía responsable. Ahora tiene poco sentido seguir deteniéndose durante mucho tiempo en ese periodo concreto o en otros directivos o entrenadores individuales que se han marchado», concluye Geelen.