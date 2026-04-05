El sorteo de las semifinales de la Copa de Inglaterra, celebrado este domingo por la tarde, ha deparado dos enfrentamientos muy igualados entre los gigantes Manchester City y Chelsea.

El sorteo se realizó tras los últimos partidos de cuartos de final disputados esta tarde entre el West Ham y el Leeds United, que terminaron con la victoria de este último en la tanda de penaltis tras empatar a 2-2.

El Manchester City había eliminado al Liverpool en cuartos de final con una goleada (4-0), mientras que el Chelsea venció al Port Vale, un club de tercera división, por un amplio marcador (7-0).

Por su parte, el Southampton dio la gran sorpresa al eliminar al Arsenal, líder de la Premier League, tras imponerse por 2-1.

El resultado del sorteo de las semifinales quedó así:

- Chelsea × Leeds United

- Manchester City × Southampton

Está previsto que los partidos de semifinales se disputen los días 25 y 26 de abril en el estadio de Wembley.

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