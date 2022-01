Uriel Antuna: "En Chivas no me tuvieron confianza"

Uriel Antuna no se guardó nada. El ahora mediocampista de Cruz Azul lanzó un dardo a la directiva de Chivas, sentenciando que no se le tuvo la confianza esperada, uno de los motivos que lo llevó a salir de la institución.

"La verdad es que yo nunca me sentí de cierta manera tan arropado se puede decir, que me tuvieran esa confianza porque bueno al menos con los técnicos siempre tuve esa buena comunicación que me decían las cosas de frente", dijo Antuna a TUDN.

Antuna fue constantemente criticado por la afición del Rebaño Sagrado debido a las indisciplinas, la más recordada junto a Alexis Vega con una botella de vodka y tamarindo, algo de lo que se arrepiente y por lo que quiere mostrar nueva cara con el equipo de Juan Reynoso.

"De los errores se aprende y es lo que a mí me pasó y yo tuve que aprender a la mala y hay que corregir esos errores que te tachan de alguna manera. A veces hasta la misma prensa se enfoca mucho más en lo que haces mal que en lo que haces bueno", explicó.