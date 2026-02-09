América vs Olimpia, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

América recibe al Olimpia este miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

Sigue aquí en directo el partido América vs Olimpia de la Concacaf Champions Cup 2026

Las Águilas supieron sufrir en su visita a Tegucigalpa y sacaron la ventaja en la serie por marcador de 2-1 y buscarán mantenerla para colarse a la ronda de los octavos de final y continuar firmes en su persecución por el título internacional.

Los Merengues se meten a la Ciudad de México con una misión sumamente complicada para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria y buscarán dar la campanada, aunque se antoja complicado que puedan superar a los Azulcremas.

Cómo ver América vs Olimpia, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus, ESPN España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus y ESPN será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Hora de inicio de América vs Olimpia

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Estadio de la Ciudad de los Deportes

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Ciudad de los Deportes.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (Jueves 12)

CF America contra CD Olimpia alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine Alineación probable Suplentes

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de América

América tiene todo a su favor para acceder a la ronda de octavos de final en este compromiso y esperan poder cumplir con los pronósticos y avanzar a la siguiente fase, para así mantenerse como uno de los máximos favoritos al campeonato de la zona en la presente edición.

Las Águilas son junto con Cruz Azul los máximos ganadores de la Concacaf Champions Cup; sin embargo, los de Coapa tienen diez años sin poder alzar el título y quieren acabar con esa sequía, la cual es uno de los grandes pendientes de la exitosa gestión de André Jardine al frente del club.

El conjunto de Coapa además, quiere continuar con su inercia positiva para llegar en la mejor forma posible al Clásico Nacional del fin de semana contra las Chivas, el cual promete ser uno de los más emocionantes de los últimos tiempos por el gran nivel que ha mostrado el Guadalajara en el inicio del semestre.

Noticias de Olimpia

Olimpia tiene un panorama muy complicado por delante, pues llegan en desventaja a la casa del América para tratar de dar la gran sorpresa de la primera fase y meterse a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en donde el cruce será con la llave del enfrentamiento entre Philadelphia Union y Defense Force.

De quedar eliminados en este partido, los Albos se concentrarán únicamente en la Liga de Honduras, en donde actualmente son líderes de la competencia con diez puntos y de la cual, son los máximos ganadores en la historia con 40 títulos del torneo en sus vitrinas.

Cómo llegan al partido

