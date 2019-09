Amaury Vergara es contundente sobre Macías: Chivas o Europa

La dirigencia del Guadalajara detalló los planes a futuro para Macías.

Amaury Vergara, presidente de , explicó que únicamente venderán a José Juan Macías al futbol europeo, de lo contrario tendrá que volver al Rebaño para el Clausura 2020.

"No lo vendo a ningún otro equipo si no es a Europa, eso es definitivo… Si León lo compra para mantenerlo en no va a haber un acuerdo, porque lo queremos de vuelta", mencionó en entrevista con TVC Deportes.

El delantero jalisciense cuenta con una cláusula de 15 millones de dólares, misma que estaba dispuesta a pagar la directiva del León; sin embargo, la situación ha cambiado en beneficio de la plantilla de Tomás Boy.

👇 Tomás Boy sobre José Juan Macías y la forma en que besó el escudo del @clubleonfc a costa de @Chivas pic.twitter.com/3KlTuPunhU — Goal México (@goalmex) August 20, 2019

"Si hay una posibilidad de que se vaya a Europa, es un valor de Chivas, apoyarlo para que se vaya y lo haremos en la medida de lo posible para que se vaya bien. Si no es una posibilidad real, él tiene que volver y hacerlo en las mejores condiciones, para que muestre eso que lo hizo triunfar en otro equipo. Estoy seguro que si eso lo hizo en otro equipo acá lo hará doble", indicó el dirigente.