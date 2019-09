Tomás Boy: "Macías no lo hace mejor que Pulido"

El técnico del Rebaño menospreció la calidad del juvenil, asegurando que el delantero que tiene en su plantel es mejor.

Tomás Boy está contento con su plantel y no se cansará de mencionarlo. Hace algunas semanas mencionó que Oribe Peralta era un gran fichaje después de dominar la por casi 10 años, luego consideró con mayor calidad a Pollo Briseño que a Diego Reyes, y ahora considera que Alan Pulido es mejor futbolista que José Juan Macías.

En entrevista con ESPN, el Jefe Boy menospreció al líder de goleo del Apertura 2019, considerando que toda su labor no supera la influencia que tiene Pulido Izaguirre en el juego del Rebaño Sagrado.

“¿Dime un delantero mejor que Pulido? Pulido con cuatro goles el torneo pasado fueron 12 puntos. ¿Es mejor Macías que Pulido? Entonces tengo al mejor. Macías es un chico bárbaro, pero no lo hace mejor que Pulido”, aseguró.

👇 Tomás Boy sobre José Juan Macías y la forma en que besó el escudo del @clubleonfc a costa de @Chivas pic.twitter.com/3KlTuPunhU — Goal (@goalmex) August 20, 2019

Igualmente tuvo una respuesta para el joven delantero surgido de Guadalajara, pues hace algunas semanas afirmó que el futbol en los tiempos del Jefe Boy era menos competitivo que en la actualidad. “A mí me gusta la mentalidad de este chico y en mis tiempos quizás no hubiera jugado. Dice que no nos movíamos, quizá en mi tiempo no hubiera debutado. Tiene calidad para este tiempo, pero en aquel tiempo era más calidad”.

Si la carrera de Macías no toma un rumbo distinto, en el mercado de verano deberá regresar a , que es el dueño de su carta. En distintas oportunidades se ha asegurado que su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares.