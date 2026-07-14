Alonso revela por qué Liverpool lo ignoró

Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea, explica por qué eligió a los «Blues» en vez del Liverpool, donde jugó cinco años y ganó la Liga de Campeones 2004-2005.

El español ha explicado que aceptó el cargo en Londres porque le pareció el «momento adecuado», frente a la opción de regresar al Liverpool. Sus primeras sesiones de entrenamiento, dirigidas la semana pasada tras su nombramiento en mayo, aclaran los detalles de su llegada a la Premier League.

En una entrevista con «BBC Sport», al preguntársele por qué eligió el Chelsea en lugar del Liverpool —que destituyó a Arne Slot dos semanas después de su llegada—, comentó: «Es solo una cuestión de timing. Hoy estoy aquí, en Stamford Bridge, para afrontar este gran reto; el Chelsea es uno de los clubes más importantes, y tengo muchas ganas de alcanzar el éxito aquí».

Su nombre sonó para sustituir a Jürgen Klopp en 2024 y volvió a hacerlo este año tras las peticiones de salida de Slot. Su candidatura se apoyaba en su capacidad para desarrollar talento, como demostró con Florian Wirtz y Jeremy Frimpong en el Bayer Leverkusen.

Finalmente fichó por el Chelsea como «director técnico», un cargo con más autoridad que el de «entrenador principal» que tuvieron sus predecesores. Sobre esta diferencia, Alonso aclaró: «Me gusta el trabajo en equipo: todos somos socios en las decisiones y asumimos la responsabilidad juntos. El objetivo final está claro y esta es la mejor forma de gestionar las cosas».

Concluyó expresando su confianza en el futuro del Chelsea: «Vamos por el buen camino; hay potencial, una base sólida y un equipo realmente bueno. Solo debemos reforzarlo y tomar las decisiones correctas».

Confirmó plena sintonía con la dirección deportiva y subrayó que el objetivo es construir una plantilla equilibrada que devuelva a los Blues a lo más alto.

Alonso dejó el Real Madrid en enero tras perder la Supercopa de España contra el Barcelona y ahora busca devolver el brillo a un Chelsea que acabó décimo la pasada temporada y se quedó sin Europa.