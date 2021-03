Alison González, la tercera mejor jugadora del NxGn que sueña con Europa y la arquitectura

El trofeo se le da a todo aquel nacido después de 1° de enero del 2002. La mexicana, la única latina en el ranking femenil.

Hablar de Alison González es entrar en el contexto de una noble trayectoria que día a día se llena de goles. La delantera del Atlas, y una de las jóvenes promesas de la Selección mexicana de Mónica Vergara, apunta alto y desmenuza los sueños por cumplir.

González, que como cualquier niña sonó con dedicarse al balón y observar la creación de la Liga MX Femenil, pisó el acelerador y se convirtió en una referente. Siendo la atacante titular, hoy es una de las goleadoras del torneo Guardianes 2021, y puede presumir ser la única latina en recibir el premio femenil del NxGn 2021, apenas en su segunda edición para ese sexo cisgénero, como parte de un listado de 10 mujeres y 50 hombres.

“Estoy muy feliz, muy agradecida. No me esperaba esto, significa mucho en mi carrera y en mi vida. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, estoy muy agradecida también con mis compañeras”, mencionó Alison en exclusiva con Goal, luego de recibir el galardón.

“Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, pero que no puedo relajarme. Realmente esto es un premio a todo lo que estoy haciendo, sobre todo a impulsarme y ser aún mejor, hay muchas cosas que trabajar para pensar en siempre ir por más”, continuó.

¿Soñabas algún día con recibir un reconocimiento como el NxGn?, se le cuestionó: “Sí, es algo motivante a mi edad e inspirador en lo personal. Pero sí, enfocarme en todo lo que estoy haciendo y darme cuenta que estoy en el ojo de todos; ser un ejemplo y comportarme como tal”.

“Es una responsabilidad muy grande, ya no puedo relajarme ningún día. Debo seguir esforzándome y ponerme al cien al servicio de todos”, complementó.

Para el Clausura 2019, Alison decidió partir a Guadalajara después de haber sido campeona y subcampeona con Tigres. Un cambio que despertó muchas dudas por pasar de las máximas ganadoras del futbol en México a una institución que, en su momento, estaba en construcción.

“Tomé una decisión de salir en busca de minutos, de estar cerca de mi familia. Fue una decisión complicada pero no me arrepiento. Me está yendo muy bien, estoy feliz, cerca de mi familia, los puedo ver más seguido. He encontrado mi estabilidad emocional”.

A comparación de la UANL, conjunto en donde la dirigía Ramón Villa Zevallos, con las Rojinegras logró tener la regularidad que tanto había pedido, misma que quizá era menor por su edad y un plantel vasto en la Sultana del Norte.

“Influye muchísimo (Atlas), le voy a agradecer toda mi vida a la institución por darme la oportunidad de llegar aquí. Me han arropado de maravilla como no tienes idea mis compañeras, me llevo de maravilla. Me brindaron las herramientas para estar hoy en día luchando uno de estos premios, buscar siempre el campeonato y mejorar personalmente”.

En los últimos años, han sido contados los casos donde una jugadora emigra de México a Europa, algo con lo que sueña Alison, además de poder desarrollar una carrera universitaria . Por ello es que ha decidido estudiar Arquitectura , pues entiende que ser futbolista no será algo eterno. Actualmente se encuentra en proceso de finalizar el bachillerato en el Instituto Atlas, propiedad de los Zorros.

“Siempre me lo he planteado porque no soy una persona que diga: ‘ay, a ver, vamos a ver qué sale’. Mi sueño más grande es jugar allá, es con las cosas que crecí desde que estaba pequeña. También mi sueño más grande es poder ejercer de arquitecta. Si me preguntas cuál es mi idea, es acabar la carrera y probar suerte afuera”, confesó.

“La vida de un jugador puede ser muy corta. Quieres estudiar, llevar el deporte de la mano, OK, pero siempre busca algo qué estudiar y llévalo de la mano al mismo tiempo”, agregó.

¿Cuál sería el club o liga a la que te gustaría emigrar a Europa?

“No me he puesto a pensar en qué equipo me gustaría jugar o en alguna liga, pero estaría encantada en cualquiera que me diera la oportunidad de cumplir mi sueño. Me gusta conocer y viajar”.

¿En qué nivel pones a la Liga MX Femenil a comparación de otras ligas del mundo?

“No me gusta comparar. Es un proceso, está en un proceso importante. Ha crecido de menos a más. Créeme que estoy muy feliz de mirar la magnitud e impacto que tiene en la gente. Me tocó jugar la final contra Rayadas y ver tanta gente en el estadio sí era de '¡wow!', no creía en la magnitud que tenía la Liga. Vamos bien, espero podamos continuar con ese nivel y ayude a las Selecciones Nacionales”.

Alison Hecnary está en la segunda posición de la clasificación individual del torneo con 12 tantos, apenas superada con una anotación por Alicia Cervantes, de Chivas. El semestre previo, se quedó con la ‘espinita’ de haberse quedado a poco de salir campeona de goleo del Guardianes 2020 gracias a sus 17 anotaciones en 17 cotejos.

“Es una responsabilidad muy grande, aunque no estoy preocupada. Disfruto de jugar futbol. Claro que un reconocimiento en lo individual es importante, pero no estoy tan enfocada en eso. Estoy feliz de que mis demás compañeras marquen, no tengo esa presión de ‘tengo que ir por el título de goleo, tengo que meter gol’. Yo quiero estar luchando por un campeonato”.

¿Sueñas con jugar el Mundial 2023 con el Tri?

“Sí. Es un trabajo duro, de todos los días. Hay que seguirlo demostrando para poder llegar a esa lista. Claro, jugar una final de Copa del Mundo; es más, se me pone la piel chinita. Es un recuerdo muy lindo que tengo. Espero en Dios que podamos repetirlo”.

En las redes sociales resulta una constante que, ante el buen recorrido del cuadro femenil, se vaticine que llegue más rápido el título de Primera División para ellas que para los varones, los cuales no se han coronado profesionalmente desde 1951.

“Es un proceso. Estamos jugando bien, igual ellos. ¿Por qué no verlos a los dos como candidatos? Estamos tranquilas, es parte del futbol que digan: ‘ellas están jugando bien y pueden llegar a campeonas’. Eso ya tiene que verse en la cancha”.

Es así como Alison González continúa construyendo su propia historia, con los pies sobre la tierra, aún con sueños por cumplir, pero sobre todo demostrar a aquella niña que se ilusionaba con jugar a la pelota en una cancha que todo se puede conseguir en la vida si luchas por ello. Todavía queda tiempo, pero el camino hacia Europa y seguir con la educación es algo latente para la ganadora del premio NxGn que entrega Goal en su edición 2021.