Las alineaciones del Manchester United vs. Barcelona de la UEFA Europa League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Envite muy complicado el que le espera este miércoles al Fútbol Club Barcelona, en su objetivo de intentar acceder a los octavos de final de la UEFA Europa League. Los de Xavi Hernández visitan Old Trafford para medirse al Manchester United, en una eliminatoria que está tremendamente abierta tras el empate a dos goles del encuentro de ida de dieciseisavos, disputado en el Spotify Camp Nou.

TODO SOBRE EL MANCHESTER UNITED VS. FC BARCELONA DE LA EUROPA LEAGUE 2022-2023

El Barça, sin Gavi, Pedri ni Dembélé

Los azulgrana llegan al choque con las bajas sensibles de tres hombres muy importantes para Xavi. Por un lado, no está Ousmane Dembélé, que lleva fuera varias semanas. Pero tampoco llega Pedri González, que se lesionó del muslo, precisamente, en la ida ante el United. Un partido en el que, por si fuera poco, Pablo Gavi vio su tercera cartulina amarilla en Europa, por lo que el mediocentro se pierde por sanción el choque en el 'Teatro de los Sueños'.

Ante esa situación, el técnico de Tarrasa tendrá que improvisar en su centro del campo. Allí, el 'capi' Sergio Busquets y Frenkie de Jong serán inamovibles, mientras que Sergi Roberto, que marcó el fin de semana ante el Cádiz, y Franck Kessié, serán los acompañantes. En defensa, por su parte, vuelve Ronald Araújo, ausente ante el conjunto gaditano, y Balde adelanta a Jordi Alba en el lateral izquierdo. Mientras que Andreas Christensen y Jules Koundé son fijos. Igual que lo es Marc-andré Ter Stegen en portería, y que lo son Robert Lewandowski y Raphinha arriba.

El United, con varias dudas

Por su lado, el Manchester United buscará también dejar el pase de ronda en Old Trafford. Aunque eso sí, Erik Ten Hag tiene las dudas de jugadores clave como Harry Maguire y Antony, que se suman a las de Anthony Martial y Scott McTominay, que ya jugó unos minutos este pasado fin de semana en Premier, contra el Leicester. Al respecto del once, la gran duda de Ten Hag está en el lateral zurdo. Y es que, con Lisandro Martínez de vuelta en el eje de la zaga, Luke Shaw, que jugó como centran el la ida, competirá con Tyrell Malacia por un puesto en el carril izquierdo. Hag se ha decantado por Shaw devolviendo a Lisandro al once. En la media, Carlos Casemiro y Fred sostendrán a los 'red devils', con la magia de Bruno Fernandes y Jadon Sancho nutriendo de balones al 'tanque' Wout Weghorst y al goleador Marcus Rashford, que suma nada menos que 24 dianas en lo que va de campaña.

ALINEACIONES DEL MANCHESTER UNITED VS. BARCELONA Manchester United (1-5-3-2): De Gea; Van Bissaka, Varane, Shaw, Lisandro; Casemiro, Fred; Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; y Weghorst. FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Kessié, Sergi Roberto; Raphina y Lewandowski.

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MANCHESTER UNITED VS. BARCELONA

PARTIDO Manchester United vs. Barcelona FECHA Jueves, 23 de febrero de 2023 ESTADIO Old Trafford, Mánchester (Reino Unido) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MANCHESTER UNITED VS. BARCELONA FC BARCELONA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MANCHESTER UNITED VS. BARCELONA

MANCHESTER UNITED LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Eriksen: Lesión de tobillo Van de Beek: Lesión de rodilla Antony: Molestias Martial: Lesión de cadera Maguire: Problemas físicos McTominay: Molestias Greenwood: Sin ficha - FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Pedri: Lesión en el muslo Dembélé: Lesión en el muslo - Gavi: 1 partido -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MANCHESTER UNITED VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones 3 (M458)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar)

M+ Liga de Campeones BAR 3 (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN

Star+ ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México Fox Sports

Fanatiz 14:00

