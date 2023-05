Las alineaciones de la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos buscan su vigésimo trofeo frente a los de Jagoba Arrasate, que quieren estrenar su palmarés

Real Madrid y Osasuna se enfrentan este sábado en el Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla, donde los dos equipos se miden en la gran final de la Copa del Rey. Un título que ambicionan levantar ambos conjuntos, que se dejarán todo en Sevilla para conseguirlo.

DIRECTO | Sigue aquí el Real Madrid vs. Osasuna, final de la Copa del Rey

El Madrid, con la gran duda de Modric

De cara al envite, el Real Madrid, que busca conseguir el 20º trofeo de su historia, llega con varias incógnitas. Luka Modric y David Alaba están casi recuperados de sus lesiones y podrían ser de la partida, aunque Ferland Mendy, a pesar de que ha entrado en la convocatoria, sí que es baja segura. Si Alaba o Modric llegasen, Carlo Ancelotti, poco amigo de las rotaciones y que confía y mucho en ambos, podría darles la batuta incluso desde el inicio.

El austriaco, eso sí, lo tiene muy complicado, por lo que, salvo variación de última hora, Antonio Rudiger y Eder Militao formarán pareja en el centro de la defensa. El '10', sin embargo, y a pesar de que su lesión parecía revestir mayor gravedad, sí que tiene más posible llegar. Si así fuera, todo hace indicar que 'Carletto' podría apostar por él en la media, junto a Toni Kroos y Fede Valverde. Si no entrase, su hueco lo ocuparía Eduardo Camavinga, que será titular sí o sí. Solo que, si Modric no llega, el francés jugaría en el lateral zurdo. Posición que, sin el croata, sería para Nacho Fernández, el 'hombre-para-todo' del Real Madrid. El resto de titulares, los indiscutibles de 'Carletto': Dani Carvajal, Vinicius Júnior, Karim Benzema, Rodrygo Goes y el guardameta Thibaut Courtois.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí Osasuna sueña con fuerza El poderío del Madrid, sin embargo, contrasta de lleno con la ilusión de Osasuna. El conjunto de Jagoba Arrasate busca en Sevilla la que sería la primera Copa del Rey de su historia, que tratarán de conseguir ante los blancos. Hasta ahora, los 'rojillos' solo habían llegado una vez hasta la final: en 2005, cuando perdieron el trofeo ante el Real Betis por 2-1, en un duelo que se disputó en el histórico Vicente Calderón. Al respecto de su equipo, Arrasate confiará en su núcleo de confianza. Todo hace indicar que Jon Moncayola repetirá en el lateral derecho, arropado en defensa por Aridane Hernández y el mariscal David García, con Juan Cruz en el carril zurdo y Sergio Herrera en portería. En la media, lucirán Moi Gómez, Lucas Torró y el talentoso Aimar Oroz. Y, en ataque, Kike García y Abde Ez parecen fijos, con la duda de si saldrá junto a ellos el 'Chimy' Ávila o si Arrasate confiará en otro perfil, como el de Kike Barja o Rubén García, para intentar sorprender a los blancos y conseguir el en La Cartuja el que sería el primer gran título de su historia. Getty

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. OSASUNA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Fede Valverde, Tchouaméni, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius. Osasuna (1-4-3-3): Sergio Herrera; Moncayola, Aridane, David García, Juan Cruz; Moi Gómez, Lucas Torró, Aimar Oroz, Rubén Peña; Budimir y Abde.

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. OSASUNA

PARTIDO Real Madrid vs. Osasuna FECHA Sábado, 6 de mayo de 2023 ESTADIO Estadio Olímpico de La Cartuja, Sevilla HORA 22:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. OSASUNA REAL MADRID CA OSASUNA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. OSASUNA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mendy: Lesión en el sóleo Modric: Lesión en el isquio Alaba: Lesión en el gemelo - - OSASUNA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Brasanac: Lesión de rodilla Nacho Vidal: Lesión en el muslo - - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. OSASUNA

ZONA CANAL HORARIO España La 1 (en abierto)

RTVE.es

RTVE Play

#Vamos de Movistar+ (M8 y M50)

Movistar+ Liga de Campeones (M56)

Movistar+ Lite

ETB 1 (País Vasco)

Movistar+ #Vamos BAR (Bar)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 22:00 Sudamérica DGO

DSports ARG: 17:00;

CHI: 16:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

