Final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

El Real Madrid se proclama campeón de la Copa del Rey con dos goles del brasileño tras jugadas de Vinicius.

¡¡¡¡EL REAL MADRID CONQUISTA LA COPA DEL REY DE LA EDICIÓN 2022/23!!!!! Un doblete de Rodrygo Goes despierta a Osasuna del sueño (2-1), abriendo el marcador en la primera parte y respondiendo al tanto de Lucas Torró en la reanudación que significó el momentáneo empate. La primera ventana de cambios de Jagoba Arrasate, buscando meter intensidad con la entrada de un Chimy Ávila entre algodones, coincidió con la diana de Rodrygo Goes, frenando el empuje de un conjunto rojillo al que la exigencia del partido pasó por encima en lo físico. Dani Carvajal, clave para impedir que Kike Barja forzara la prórroga con una clara ocasión en el tiempo de descuento.

A lomos de Vinícius Junior, elemento diferenciador por su desequilibrio, y de Rodrygo Goes, cuya estrella en las noches grandes no pierde brillo, conquista un nuevo título el Real Madrid, el tercero de la temporada tras la Supercopa de Europa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El paso por los vestuarios del conjunto blanco le bajó pulsaciones, regalando la pelota a su rival y dosificando esfuerzos. Esa apuesta terminó por pasarle factura, reactivándose de inmediato tras encajar el gol de Lucas Torró.

La derrota de Osasuna en Sevilla tiene a Vinícius Junior como nombre propio. El brasileño ha sido un martirio para Jon Moncayola, incapaz de frenarle pese a las ayudas de Rubén Peña y de Aridane Hernández, capitalizando el juego ofensivo de su equipo (44'6% de actividad en el último tercio). Ha finalizado el encuentro registrando 18 regates (nueve con éxito), lo que supone un récord de cualquier jugador en una final de la Copa del Rey durante la última década.

A Osasuna le fallaron las fuerzas en el desenlace. El esfuerzo físico realizado durante todo el encuentro, abarcando grandes distancias como consecuencia de unas líneas tan estiradas, y la gestión de las emociones por la oportunidad de hacer historia, pesaron en los minutos finales, incapaces de asediar los dominios de Thibaut Courtois ni de cargar el área en busca de posibles remates que pudiesen generar, incluso, segundas jugadas.



Este resultado impide que la entidad navarra pueda estrenar su palmarés con un título que lleva buscando y ansiando durante el siglo XXI. Es la segunda final de Copa del Rey que pierde Osasuna, cosechando una nueva herida que cicatrizará con el tiempo tal y como sucedió en 2005 con la final perdida frente al Real Betis en el Vicente Calderón.



Todo lo contrario el Real Madrid, un coleccionista de títulos para sus vitrinas. La entidad de Chamartín ha ganado el trofeo en 18 de sus últimas 20 finales a partido único entre todas las competiciones, perdiendo solo en la Supercopa de Europa 2018 frente al Atlético de Madrid (2-4) y en la Supercopa de España 2023 frente al Barcelona (1-3).









Reacciones y curiosidades del Real Madrid vs. Osasuna de la final de la Copa del Rey 2022-2023

Las reacciones de los protagonistas, al acabar el partido...

Florentino Pérez: "Me gustaría felicitar a Osasuna, porque nos los han peusto muy difícil y se dejan el alma. Ha sido una Copa del Rey muy competida. No nos lo han puesto fácil. Osasuna ha hecho un partidazo en la final. Rodrygo es que es muy bueno, y es muy joven. Vinicius en su puesto es el mejor del mundo. Los que le tienen que marcar le hacen muchas faltas. Él protesta y le sacan la tarjeta. Yo creo que hay que proteger a los jugadores".

Carlo Ancelotti: "Partido difícil, igualado contra un gran rival que ha jugado muy bien. Hemos sufrido en algunos momentos. En todas las finales hay sufrimiento y después felicidad. Esta Copa ha llegado en un momento importante, hemos pasado eliminatorias complicadas. Vinicius y Rodrygo han marcado la diferencia. En este momento, los dos marcan la diferencia. Ahora vamos a celebrar, un poquito, no tanto, y a pensar en el martes".

Ha ganado todo en dos años: "Sólo puedo agradecer a este equipo, a esta plantilla y esta afición. Hemos logrado algo importante hoy y ahora la exigencia del Madrid te dice que hay que preparar otro partido el martes. Estoy feliz e ilusionado".

¿Después de la Copa la Champions?: "Vamos a competir y a luchar porque estamos cerca de otra final. Vamos a hacer todo lo posible por llegar".

Tangana: "Hemos jugado muy bien 30 minutos y haciendo buenas transiciones. Después hemos tenido algo de nervios y he calmado a los jugadores y a Vinicius en el vestuario. Este equipo tiene que jugar sólo al fútbol y la segunda parte no ha empezado bien, hemos sufrido pero Rodrygo ha cambiado la dinámica".

Militao: "Estaba hablando con él para cerrar líneas. Atrás lo hemos hecho bien, Osasuna ha hecho muchos centros y nos hemos posicionado bien y lo hemos hecho mejor que en los últimos tiempos".

Qué hablan tras ganar: "Todos pensaban que eramos favoritoos y en este momento estoy muy feliz y muy cansado. Nos daremos cuenta mañana de lo que hemos logrado esta noche y en estas dos temporadas".

Rodrygo: "No sé dónde está su techo. Es elegante, se mueve bien y marca goles. Está progresando de una manera espectacular".

Camavinga de pivote el martes: "Es una posibilidad, hay que evaluarlo estos días. Camavinga lo está haciendo bien como lateral pero como pivote está más acostumbrado. El momento de sufrimiento no ha sido por Tchouameni, estábamos lentos en la salida y presionaban".

Mensaje al madridista: "Vamos a por lo del martes, ya está. En el Bernabéu nos van a empujar y eso nos va a ayudar, jugaremos 12 contra 11".

Jagoba Arrasate: Me da mucha pena, esta afición se merecía la Copa. Después de tanta tensión he roto a llorar. Hemos hecho una Copa fantástica, pero enfrente estaba el Real Madrid de las finales. Ha sido una pena ese segundo gol. Es muy complicado defender a Vinicius. En el segundo tiempo hemos estado mejor. No es noticia que Vinicius destaque. A la afición, sentimos muchísimo por ellos son campeones. Estamos muy tristes, pero este fin de semana es un punto de inflexión para el osasunismo y hay que seguir así".

Lágrimas: "Me he roto cuando he visto a la afición porque se merecían que ofrecieramos la Copa. El equipo estaba muy entero y con mucha energía después del 1-1 pero ese segundo gol ha sido...".



La clave de la derrota: "El Madrid tiene calidad, desborde y gol. Nos han marcado un gol en el minuto 1 pero el partido estaba parejo. Hemos perdido con el segundo gol en una jugada con muchos rechaces. Estábamos muy enteros". Encajar tan pronto:: "El partido ha sido muy abierto desde el principio y ellos han tenido transiciones. El equipo ha creído en todo momento, no nos hemos rendido. Ha sido más doloroso el segundo que el primero".

Mensaje a la afición: "Este fin de semana puede ser un punto de inflexión para el osasunismo. Hemos sido capaces de competir con el Madrid. Creo que hemos dado un paso este año en Liga y en la Copa. Todavía nos falta un poquito y trabajaremos para ir mejorando para conseguir un título. La afición ha sido nuestro corazón y nos da pena no brindarles la Copa que se merecían".

Vinicius: "Estamos para ayudar pero el fútbol es de los futbolistas. Vinicius es muy complicado y hemos necesitado ayudas. Es el mejor jugador del mundo en el uno contra uno".

Lucas Torró, autor del gol de Osasuna: "En la segunda parte lo hemos tenido cerca, hemos intentado pelear para conseguir la victora. No hemos conseguido aguantar ese pulso del Madrid. Ha sido un fallo muy tonto el gol que nos han metido al principio. Hemos dado la cara, ha sido una pena. Felicitar al Real Madrid. Vinicius es un jugador muy desequilibrante y nos ha costado defenderlo".

Rodrygo: "Estoy muy contento, esta semana hablábamos de que el Real Madrid hacía mucho tiempo que no ganaba esta competición. Siempre dije que era un título que quería ganar, porque era el único que me faltaba. Hoy es un día especial para mi. Siempre es bueno empezar ganando, marcar un gol con dos minutos te da más confianza. En la segunda parte empezamos mal pero luego llegó el segundo gol. Me encanta jugar con Vini, es un jugador especial. El segundo gol era un i de Ignacio, que es un niño de la juegoterapia que yo visité el otro día".

Minuto a minuto

Minuto 90' + 5' ¡¡¡¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN EL ESTADIO LA CARTUJA!!!!!





Minuto 90' + 3' ¡¡¡¡¡DANI CARVAJAL EVITA EL GOL DE KIKE BARJA!!!!! ¡¡OSASUNA, A PUNTO DE MARCAR!! Kike García baja la pelota con el pecho, descargando para un Chimy Ávila que la pone para la entrada de Kike Barja. Mete el pie el lateral para impedir su remate.





Minuto 90' + 1' ¡¡¡VINÍCIUUUUUUUUUUUUUS!!! ¡¡HA TENIDO LA SENTENCIA!! El brasileño ataca el espacio, cogiendo la espalda de David García, para adentrarse en el área. En lugar de disparar en el mano a mano con Sergio Herrera, opta por descargar atrás esperando la llegada de un compañero que no termina de llegar.





Minuto 80' ¡¡¡RECTA FINAL DEL PARTIDO EN SEVILLA!!!! ¡Restan diez minutos para el desenlace! Osasuna necesita un gol para forzar la prórroga, la que sería la quinta en esta edición copera. Rodrygo Goes vuelve a poner por delante al Real Madrid en la final (2-1).





Minuto 77' ¡¡¡DAVID ALABAAAAAAA!!! A la media vuelta, el defensor austriaco consigue rematar un envío al área que le sale alto.





Minuto 72' Con Antonio Rüdiger en el campo, David Alaba ha pasado a ser el lateral izquierdo, desplazando a Eduardo Camavinga al mediocampo.



71' El Real Madrid reacciona coincidiendo con la ventana de cambios, rebajando las expectativas con la entrada de Chimy Ávila. Le toca a Osasuna dar un nuevo paso hacia delante.

Minuto 70' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!! REAL MADRID 2-1 Osasuna. ¡¡Doblete de Rodrygo Goes!! Vinícius Junior vuelve a meter la quinta marcha en banda, mirando por el retrovisor a Rubén Peña con su arrancada y rescatando una pelota que se marchaba por la línea de fondo para servir un centro al corazón del área que David García no atina a despejar. En el rebote, Toni Kroos finaliza con un disparo con el interior que acaba convirtiéndose en una asistencia para que Rodrygo Goes supere la salida de Sergio Herrera.







61' Se reanuda el juego en Sevilla. Los operarios del estadio multiusos de Sevilla intervienen con extintores para apagar el fuego provocado en la grada de los aficionados de Osasuna.



60' Alcanzamos la hora de partido en La Cartuja. Lucas Torró consigue el gol del empate (1-1). La afición de Osasuna enciende bengalas y provoca que un sector de la grada invada el fondo del campo.



59' ¡¡Osasuna reacciona a tiempo!! Con algo más de media hora por delante, el empuje de los navarros obtiene recompensa. Los merengues pagan cara su relajación



58' ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUCAS TORRÓ!!!!! Real Madrid 1-1 OSASUNA. ¡¡Lucas Torró empata la final!! ¡¡Osasuna encuentra el premio!! El centro de Abde al área lo repele Dani Carvajal metiendo la cabeza, despidiendo la pelota hacia la frontal del área. Con el equipo blanco hundido en su área, Lucas Torró llega desde segunda línea para sacarse un zapatazo raso con el que batir a Thibaut Courtois.







56' El Real Madrid no tiene reparos en permitir que su rival tenga el balón y empiece a ganar metros en el campo, buscando que deje espacios para pegar el hachazo final. En ese sentido, a Osasuna le está costando muchísimo finalizar lo que genera.





54' Osasuna está creciendo en el encuentro, entrando en la fase en la que empieza a apretar. Tiene balón y abre el campo para aprovechar que sus interiores puedan llegar por dentro.





53' ¡¡Dani Carvajal evita el cabezazo de Abde!! Un error de Éder Militao, sin tensión a lo largo del partido, permite a Rubén Peña poner un centro pasado que corta el lateral merengue.





49' Dani Carvajal, con problemas en la rodilla derecha tras un lance en el que fue a apretar a Abde. El lateral no necesita la entrada de las asistencias médicas pero tiene una ligera molestia.





46' ¡¡¡¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL ESTADIO LA CARTUJA!!!!







El gol de Rodrygo Goes (1:47) ha sido el más tempranero en una final de Copa del Rey desde el de Raúl Tamudo con el Espanyol frente al Real Zaragoza en el año 2006 (minuto 1). En clave madridista, no se marcaba un gol tan pronto desde Sabino Barinaga ante el Valencia en 1946 (minuto 2).





45' + 1' Carlo Ancelotti y el banquillo, con Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Dani Ceballos al frente, reclaman la atención de Vinícius Junior para calmar sus ánimos. Mientras tanto, Sánchez Martínez conversa con Rubén Peña para pedirle también tranquilidad.





42' Encontronazo entre David García y Vinícius Junior tras una acción en la que forcejean dentro del área, cayendo el brasileño y pidiendo penalti. Media Sánchez Martínez pidiendo calma a ambos jugadores.





41' Éder Militao ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Aimar Oroz. El brasileño sale de zona y no tiene más remedio que agarrar al canterano osasunista.



40' ¡¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER ACTO EN LA CARTUJA!!! Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios. El gol de Rodrygo Goes pone en ventaja a un Real Madrid que no sufre (1-0).



32' ¡¡¡¡¡AL LARGUEEEEEEEEEEEEROOOOOOO!!!! ¡El libre directo de David Alaba se estrella contra el travesaño!





30' Media hora de juego en Sevilla. Intercambio de golpes entre ambos equipos, con Karim Benzema y Abde erigiéndose en protagonistas con situaciones de gol muy claras. Sigue valiendo la diana de Rodrygo Goes (1-0).





27' ¡¡¡¡DANI CARVAJAL SALVA BAJO PALOS!!!! ¡¡QUÉ ERROR DE ÉDER MILITAO!! En la jugada inmediatamente posterior a la ocasión de Karim Benzema, Abde tiene en sus botas la posibilidad del gol del empate. Anticipa a Éder Militao, roba y pica ante la salida de Thibaut Courtois. Carvajal aparece para evitar que el cuero entre en su portería.





26' ¡¡¡QUÉ PARADÓN DE SERGIO HERREEEEEERA!!!! ¡¡EVITA EL SEGUNDO GOL DEL REAL MADRID!! Vinícius Junior vuelve a retar en carrera a Jon Moncayola, que está totalmente superado y es preso de los nervios, y sirve un balón al área para que Karim Benzema remate con el interior abajo, tapando el cancerbero osasunista.





24' Otro cabezazo que Ante Budimir gana a David Alaba, ganando el salto y rematando todas las pelotas que llegan al área. El croata no consigue rematar bien el envío de Juan Cruz desde la izquierda.





19' De la misma manera que el Real Madrid ataca por la banda de Vinícius Junior, todo el juego de los rojillos pasa por su banda derecha. No está logrando participar Abde en el juego.



18' En ese sentido, la entidad de Chamartín consigue superar ese intento de Osasuna por morder y lo obliga a regresar, plantando las líneas en campo propio. En esa mitad de terreno de juego le cuesta mucho recuperar.



17' La apuesta de juego de los merengues pasa por balones largos, buscando la profundidad. Tanto Militao como Alaba abusan del envío frontal o en diagonal para saltar la primera línea de presión.



16' A pesar de que la definición no es la mejor posible, Osasuna sí está logrando rematar todo lo que sobrevuela por el área de Thibaut Courtois. Ni Éder Militao ni David Alaba están gobernando su área.



15' Primer cuarto de hora en La Cartuja. Osasuna reacciona al gol de Rodrygo Goes tratando de tener el balón y acechando la portería de Thibaut Courtois con centros al área (1-0).



Minuto 12' Vinícius Junior se mide en carrera con Jon Moncayola, retando a un rival que juega fuera de posición echándose el balón en largo. El brasileño ya ha tenido varios amagos de bronca con él. Le cierra el paso Aridane tirándose a ras de suelo.



Minuto 11' El gol ha dado al conjunto blanco un punto de tranquilidad que le hace ceder la iniciativa a su rival. En ese sentido, Osasuna busca tomar la temperatura del encuentro, cargando el área con centros laterales.

Minuto 9' ¡¡Y otro cabezazo de Osasuna!! La vuelve a poner Rubén Peña con un envío pasado que remata Aimar Oroz buscando el palo largo. No consigue imprimirle la suficiente fuerza.



8' ¡¡Otra llegada del conjunto rojillo!! Rubén Peña vuelve a subir la banda para servir un centro tocado que cabecea Ante Budimir algo forzado en el punto de penalti.



7' Tímido cabezazo de Aridane que atrapa Thibaut Courtois sin problemas. Es el primer remate entre palos de los navarros.



Minuto 4' Y es que Jagoba Arrasate ha formado un sistema en el que Jon Moncayola se coloca como lateral derecho ante la baja de Nacho Vidal por lesión, recibiendo las ayudas de Rubén Peña. Los merengues, pese a todo, vuelcan sus ataques hacia la banda izquierda.



Minuto 3' Osasuna encaja a las primeras de cambio. La dupla por banda derecha formada por Rubén Peña y Jon Moncayola ha servido de poco para frenar a Vinícius, el elemento desequilibrador de los blancos. El Real Madrid impone su ley desde el inicio.



Minuto 2' ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!!! REAL MADRID 1-0 Osasuna. ¡¡Rodrygo Goes abre el marcador!! En la primera llegada del Real Madrid por costado izquierdo, Vinícius Junior se va de Jon Moncayola con muchísima facilidad y deja sentado posteriormente a Rubén Peña con un amago para apurar la línea de fondo y servir atrás para que el brasileño empuje a gol.





Minuto 2: Ancelotti arranca con un doble pivote formado por Aurélien Tchouaméni y Toni Kroos, abriéndose Fede Valverde a banda derecha y Rodrygo Goes haciendo de enganche con Karim Benzema para conectar por dentro.



Minuto 1' ¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA!!!! ¡¡Karim Benzema pone a rodar la pelota!! ¡¡La Copa del Rey busca nuevo dueño!!





22:00 | Ya ha sonado el Himno Nacional con la presencia del Rey Felipe VI y la Princesa Leonor en el palco de La Cartuja.

21:55 | Saltan los dos equipos al campo para escuchar el Himno Nacional antes de que arranque el partido. Ya se han desplegados los tifos en los fondos de las dos aficiones y la Copa está sobre el césped de La Cartuja. Joaquín ha sido el encargado de depositarla.

21:45 | Los dos equipos vuelven a sus vestuarios. Quince minutos para que comience la gran fiesta del fútbol español.

21:42 | El Rey Felipe VI ya se encuentra en el Estadio de la Cartuja. El Monarca ha sido recibido por el ministro Miquel Iceta y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y se dispone a presidir esta gran final.

21:30 horas | Antes de saltar al campo, los jugadores de Osasuna han escuchado una charla de Juan Carlos Unzúe.

21:27 horas | Saltan a calentar también los jugadores del Osasuna.

21:22 horas | Ya han saltado a calentar al terreno de juego los jugadores del Real Madrid.

21:07 horas | La llegada del autobús del Real Madrid a La Cartuja

21:03 horas | Mientras tanto, sobre el terreno está actuando Ozuna. Los aficionados disfrutan de las actuaciones musicales a la espera de que ambos equipos salgan a realizar sus ejercicios de calentamiento.

21:00 horas | Aquí, en su vestuario, están ahora mismo los jugadores del Real Madrid.

20:50 horas | El técnico osasunista, Jagoba Arrasate, opta por reforzar su banda derecha ante la amenaza de Vinicius, con la presencia de Moncayola y Rubén Peña.

20:45 horas | Ya tenemos la alineación de Osasuna.

20:30 horas | Espectacular la bienvenida que la dan los aficionados de Osasuna a sus jugadores al llegar a La Cartuja.

20:16 horas | Dani Ceballos es baja para esta final. El propio jugador confirmaba en su cuenta de Twitter, que una pequeña lesión le impide estar ante Osasuna.

20:14: horas | ¿Tenían fiesta los osasunistas?. Pues mira los aficionados del Real Madrid...

20:03 horas | El once del Real Madrid. No juega Modric y Tchouameni es titular.

20:02 horas | Como lo viven los rojillos

20:00 horas | Una fotito con la Copa. Esto no da mala suerte.

19:55 horas | A las siete abría sus puertas La Cartuja

19:44 horas | Todo preparado. También los vestuarios.

19:22 horas | Así luce La Cartuja. ¡Que empiece la fiesta!

19:20. Tardaron más en aparecer, pero los madridistas han animado lo suyo en estas horas previas...

19:10 horas | Ahora si, las mareas rojilla y blanca se van desplazando al Estadio.

Menos de tres horas para que comience el partido. Y mucho menos para que Ancelotti, en minutos, dé a conocer el once con el que va a encarar el partido.

18: 50 horas | En unos minutos, abre sus puertas el Estadio de La Cartuja. Los aficionados apuran sus momentos en las respectivas fan zone. Se acerca la hora de la fiesta.

18:30 horas | Y se lo pasan bien los aficionados del Real Madrid.

18: 24 horas | La fan zone del Real Madrid también vive un ambientazo y tiene ganas de fiesta.

18:09 horas | En unos días, se verán las caras los de verdad...

17:35 horas | Las alineaciones de la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: onces, convocatorias y banquillos de suplentes.

Se acerca la hora del partido y el momento de conocer las alineaciones. La gran incógnita en el Real Madrid es saber si Modric será o no de la partida. Aquí te contamos como llegan los equipos a este partidazo.

17:15 horas | En pocos días, el Madrid tiene una final de Copa y la posibilidad de meterse en otra de Champions. A ver que dicen sus aficionados si les dan a elegir...

17:10 horas | ¿A qué jugador del Real Madrid temen más los aficionados de Osasuna?

17:00 horas | No decae el ánimo en la fan zone de Osasuna. Los rojillos convencidos del triunfo.

16:50 horas | Ahí está el micrófono de Goal, al lado del trofeo que navarros y madrileños quieren levantar esta noche.

16:25 horas | Quién es Sánchez Martínez, el árbitro de la final de la Copa del Rey 2023: historial, estadísticas y precedentes con Real Madrid y Osasuna.

Los grandes protagonistas son los jugadores de Real Madrid y Osasuna y el gran objetivo de un árbitro es pasar inadvertido, pero es inevitable que unos y otros se fijen en el encargado de repartir justicia. Te contamos todo sobre el árbitro de la final.

15:55 horas | Quién canta y actúa en la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: artistas, cantantes, DJ y todo lo que necesitas saber.

El ambiente festivo que se está viviendo en las horas previas al choque, se va a trasladar al Estadio de la Cartuja con la actuación de varios artistas en los prolegómenos de la gran final. Te detallamos el cartel que se ha preparado para la ocasión.

15:45 horas | Los aficionados de Real Madrid y Osasuna intercambian impresiones ante nuestros micrófonos. Buen ambiente en las horas previas.

15:40 horas | Hemos hablado con Roberto Torres, una leyenda osasunista que colgaba recientemente las botas y que está al lado de los que han sido sus compañeros.

15:35 horas | Sevilla respira fútbol en las horas previas al choque.

15:25 horas | El que fuera portero de Osasuna, Juan Carlos Unzúe, no ha querido perderse la final y ha recibido el cariño de los aficionados osasunistas.

15:20 horas | El Real Madrid quiere darle importancia a la Copa.

Sus aficionados no se han hecho notar tanto como los de Osasuna en las horas previas y para los madridistas, jugar una final es algo casi habitual. Pero la plantilla quiere demostrar que le da importancia a este título.

15:08 horas | Cuántas veces ganó Osasuna la Copa del Rey y cuántas finales jugó.

La afición rojilla está viviendo con ilusión las horas previas al choque. Su equipo nunca ha conquistado este título. Te contamos como, hace 18 años, ya estuvieron cerca de hacerlo.

15:01 horas | A esta hora, los aficionados de Osasuna, llenan de colorido las calles de Sevilla.

14:53 horas | Cuántas Copas del Rey ha ganado el Real Madrid en su historia: Palmarés y en qué año

Los blancos buscan su vigésima Copa, un título que no conquistan desde 2014. Aquí repasamos los triunfos del equipo madridista en el torneo del KO.

14:37 horas | Qué jugadores de Osasuna ascendieron de Segunda y ahora juegan la final de la Copa del Rey 2023

La plantilla de los navarros cuenta con nueve jugadores que lograron el ascenso a Primera División hace cuatro años. Aquí te contamos quiénes son.

14:13 horas | Quién es Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna: a qué equipos ha entrenado y cuántos títulos ha ganado

El técnico osasunista puede inaugurar su palmarés con la conquista de esta Copa del Rey. Aquí repasamos su trayectoria.

14:01 horas | Cuántos y qué jugadores del Real Madrid ya han ganado la Copa del Rey

La última vez que el Real Madrid logró conquistar la Copa del Rey fue en el año 2014, hace nueve temporadas. De aquella plantilla solo resisten cuatro futbolistas en la actual del primer equipo. Lo repasamos aquí.

14:00 horas | Las horas previas

Faltan algunas horas para que comience a rodar el balón en La Cartuja, pero nos gana la ansiedad y vamos a ir repasando todo el contenido que tenemos preparado para este espectacular duelo que decide al campeón de la Copa del Rey. ¡Acompáñanos!

La previa de GOAL del Real Madrid vs. Osasuna de la Final de la Copa del Rey 2022-2023

PARTIDO Real Madrid vs. Osasuna FECHA Sábado, 06 de mayo de 2023 ESTADIO La Cartuja, Sevilla HORARIO 22:00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Osasuna?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE RTVE Play ETB1 (País Vasco) M+ #Vamos (8 y 50) M+ #Vamos Bar (304) Movistar + Lite M+ Liga de Campeones (M56 O114) M+ Liga de Campeones Bar (307) 22:00 Sudamérica DGO, DSports ARG: 17:00

CHI: 17:00

COL: 16:00 México SKY Sports 15:00

Alineaciones del Real Madrid vs. Osasuna

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Fede Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Osasuna (1-4-3-3): Sergio Herrera; Rubén Peña, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Moi Gómez Budimir y Abde.