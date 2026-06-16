Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha anunciado la alineación para el debut en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro ante Senegal se jugará en el estadio de Nueva Jersey, dentro del Grupo 9, que completan Irak y Noruega.
Este duelo recuerda el de la inauguración del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, cuando Senegal sorprendió a Francia, entonces campeona, con un 1-0. A continuación, la alineación de Francia:
Portero: Mike Maignan
Defensa: Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Theo Hernández
Centrocampo: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot
Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise y Désiré Doué.
Por su parte, Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:
Portero: Édouard Mendy
Defensa: Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakaté, El Hadj Malick Diouf
Centrocampistas: Idrissa Gaye, Lamine Camara, Pape Gaye
Delanteros: Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr.