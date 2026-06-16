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FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Alineación explosiva para los «Gallos»: Mané vs. Mbappé en Francia-Senegal

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
Francia
Senegal
EE. UU.

Las estrellas están ahí... El cuarteto ofensivo de Francia

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha anunciado la alineación para el debut en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro ante Senegal se jugará en el estadio de Nueva Jersey, dentro del Grupo 9, que completan Irak y Noruega.

Este duelo recuerda el de la inauguración del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, cuando Senegal sorprendió a Francia, entonces campeona, con un 1-0. A continuación, la alineación de Francia:

Portero: Mike Maignan

Defensa: Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Theo Hernández

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

Centrocampo: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise y Désiré Doué.

Por su parte, Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Édouard Mendy

Defensa: Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakaté, El Hadj Malick Diouf

Centrocampistas: Idrissa Gaye, Lamine Camara, Pape Gaye

Delanteros: Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr.

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