El Ajax se mide este jueves por la noche de nuevo al FC Sion en los play-offs de la Conference League. El entrenador Míchel ha dado a conocer la alineación para el partido en el Johan Cruijff ArenA, que empieza a las 20:00 y será retransmitido por Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (derecha) y Caio Henrique (izquierda) serán los laterales del Ajax. Aaron Bouwman y Youri Baas forman el eje de la defensa del conjunto de Ámsterdam. Daley Blind todavía no está lo bastante en forma como para tener minutos.

Youri Regeer debe aportar el control en el centro del campo del Ajax. Davy Klaassen y el recientemente fichado Julian Brandt serán los encargados de conectar con la línea de ataque.

Steven Berghuis, que parece poder salir del Ajax, arranca como extremo derecho ante el Sion. Oscar Gloukh será el extremo izquierdo, con Marcos Leonardo de nuevo como delantero centro del equipo local. Kasper Dolberg será otra vez suplente.

El Ajax ganó la semana pasada por 2-4 en suelo suizo. La fase de liga de la Conference League está, por tanto, muy cerca para el equipo del entrenador Míchel, aunque no se puede subestimar al Sion.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh

Alineación del FC Sion: