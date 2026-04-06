Alan Shearer: Es lamentable ver sufrir a Salah

Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la Premier League, ha expresado su profundo pesar por el fuerte descenso en el rendimiento de Mohamed Salah con el Liverpool, y ha afirmado que ver a uno de los mejores jugadores de la Premier League pasando por esta etapa «no es nada agradable».

Según las declaraciones de Shearer en el programa The Rest Is Football, la estrella egipcia, que se prepara para abandonar los «Reds», está viviendo una temporada muy difícil que ha llegado a un punto crítico tras fallar un penalti ante el Manchester City, en un partido que reflejó claramente el sufrimiento por el que está pasando.

Y el penalti no fue el único motivo de preocupación, ya que Shearer señaló una jugada de la primera parte en la que se vio a Salah retroceder, tras desperdiciar una oportunidad de oro por su lentitud a la hora de tomar una decisión, antes de que Abdulkadir Khosanov pudiera volver y atajarlo, con lo que el ataque terminó con un saque de banda.

Y añadió: «Por desgracia, no es bueno ver eso, y encima fallar también el penalti».

El «Rey egipcio» sufre un claro bajón de forma, lo que se ha reflejado en sus decisiones sobre el terreno de juego, ya sea con errores fáciles o con el desperdicio de ocasiones claras.

No obstante, sigue habiendo un rayo de esperanza, ya que Salah se ha acostumbrado a recuperar su brillantez en los partidos importantes a lo largo de su carrera, lo que convierte el esperado enfrentamiento contra el París Saint-Germain en una oportunidad ideal para volver a demostrar su valía.

Y si no consigue recuperar su nivel, una posibilidad real ante la falta de indicios claros de recuperación, Salah podría encontrarse a las puertas de disputar los dos últimos partidos de la Liga de Campeones de su carrera futbolística.