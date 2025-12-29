Al Ettifaq vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Ettifaq y Al Nassr entran en el campo este martes 30 de diciembre, a las 18:30 horas (tiempo de España), por la 12ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. El partido será en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en Dammam, Arabia Saudita.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluyendo canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Al Ettifaq vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Noticias y probables alineaciones

Noticias del Al Ettifaq

En la octava posición de la Saudi Pro League, Al Ettifaq llega al duelo tras una victoria por 2-0 sobre Al Riyadh como visitante. El equipo cuenta con nombres experimentados en el escenario internacional, como Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, y Moussa Dembélé, ex-Atlético de Madrid y Lyon.

Noticias del Al Nassr

Con el triunfo en la última jornada por 3-0 sobre Al Okhdood, Al Nassr rompió un récord al ser el primer equipo en la historia del Campeonato Saudí en ganar los primeros diez partidos de la competición. Con Cristiano Ronaldo trazando el rumbo hacia su gol número mil, el equipo de Jorge Jesús quiere volver a conquistar la Saudi Pro League después de seis ediciones quedándose en la raya.

Al Ittifaq contra Al Nasr FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Al-Shehri Alineación probable Suplentes Manager J. Jesus

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿A qué hora comienza Al-Ettifaq vs. Al-Nassr?

El partido se disputa este martes 30 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos

Clasificación

