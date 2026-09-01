Al estilo de Maradona: la FIFA impide a Argentina rendir a Messi un homenaje histórico

Lionel Messi, estrella del Inter Miami, sorprendió a todos ayer lunes al anunciar su retirada de la selección de Argentina.

Messi escribió, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram: "Después de todo este tiempo desde el partido final, y tras pensarlo mucho, quiero anunciar a todos que he decidido dejar de jugar con la selección".

El diario "Marca" señaló que la legendaria camiseta número 10 de Messi espera ahora a quien pueda cargar con el peso de este dorsal histórico, una misión sumamente difícil: ¿Nico Paz, Mac Allister, Enzo, Almada...?

Por este motivo, en Argentina, como ocurrió con Diego Maradona, muchas voces reclaman que se retire el número 10.

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Quieren rendir homenaje a la leyenda y que la selección argentina no vuelva a jugar con el número 10, pero cumplir el deseo de muchos no es tarea sencilla.

Volvemos al año 2024, el año en que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, declaró en una entrevista con el diario "Sport": "La camiseta número 10 de la selección nacional será retirada cuando Messi termine su trayectoria internacional". Por lo tanto, la intención de la Asociación del Fútbol Argentino parece clara.

Pero el diario Marca aseguró que el asunto no es tan simple, ya que la normativa de la FIFA prohíbe terminantemente eliminar un dorsal de sus torneos (los partidos amistosos son otra cuestión).

La FIFA exige que los números en el Mundial, por ejemplo, vayan del 1 al 26, sin omitir ninguno, por lo que la solicitud de Argentina choca con la normativa de la FIFA.

Este sueño que comparte la mayoría de los argentinos tiene un precedente: el sueño de Diego Maradona.

El 25 de septiembre de 2001, la Asociación del Fútbol Argentino votó, por iniciativa de su entonces presidente Julio Grondona, y de forma unánime, retirar la camiseta número 10 en homenaje a Diego.

Estaba previsto que se hiciera antes del Mundial de 2002, y el asunto estaba tan decidido que el diario "Olé" publicó un titular principal en su portada: "Es la voluntad de Dios". Y así fue. La camiseta número 10 sería retirada.

Pero no: la FIFA lo impidió, y fue Ariel "El Burrito" Ortega quien vistió el número 10 en el Mundial de 2002, el jugador que más lo llevó entre las eras de Diego y Messi.

En cualquier caso, veremos qué sucede. Lo que parece claro —dado que son partidos amistosos, pueden hacerlo— es que nadie vestirá ese número en los partidos amistosos (que aún no han sido confirmados) que disputará Argentina en septiembre y octubre. Será un momento para homenajear a Leo, el dueño del número 10.

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