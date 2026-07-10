Al estilo de Egipto... Mbappé sorprende a Marruecos con el arma de Messi

Kylian Mbappé, capitán de Francia, brilló en la victoria 2-0 ante Marruecos en cuartos del Mundial 2026.
Marcó el primero y asistió en el segundo, llegando a 8 goles y compartiendo el liderato con Lionel Messi.
Según Opta, es el cuarto jugador en 60 años que marca, asiste y falla un penalti en un mismo partido.
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Curiosamente, Messi había hecho lo mismo tres días antes ante Egipto (3-2), marcando, asistiendo y fallando un penalti.
Aunque falló su penalti en la primera parte, Mbappé no se amedrentó, lideró los ataques franceses, marcó el primero y asistió en el segundo, clasificando a su selección para semifinales.
Este dato muestra el peso de ambas estrellas en el torneo, capaces de decidir un duelo a pesar de fallar un penalti, algo que se repitió en solo tres días.