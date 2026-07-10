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Al estilo de Egipto... Mbappé sorprende a Marruecos con el arma de Messi

K. Mbappe
L. Messi
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
Francia
Argentina
Egipto
EE. UU.
Marruecos

Una cifra histórica marcada por la estrella de Francia.

Kylian Mbappé, capitán de Francia, brilló en la victoria 2-0 ante Marruecos en cuartos del Mundial 2026.

Marcó el primero y asistió en el segundo, llegando a 8 goles y compartiendo el liderato con Lionel Messi.

Según Opta, es el cuarto jugador en 60 años que marca, asiste y falla un penalti en un mismo partido.

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Curiosamente, Messi había hecho lo mismo tres días antes ante Egipto (3-2), marcando, asistiendo y fallando un penalti.

Aunque falló su penalti en la primera parte, Mbappé no se amedrentó, lideró los ataques franceses, marcó el primero y asistió en el segundo, clasificando a su selección para semifinales.

Este dato muestra el peso de ambas estrellas en el torneo, capaces de decidir un duelo a pesar de fallar un penalti, algo que se repitió en solo tres días.

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