Ajax recibe una respuesta inmediata de Yves Bissouma (30)

El Ajax confía en poder llevar a Yves Bissouma a Ámsterdam, según informa De Telegraaf. Según Mike Verweij, aunque existe una fuerte competencia desde las cinco grandes ligas europeas, el club parece estar en condiciones de cerrar la incorporación del centrocampista de treinta años por una temporada con opción a otra más.

Bissouma se encuentra sin equipo después de que su contrato con el Tottenham Hotspur expirara este verano. Por ello, el Ajax todavía puede hacer negocios con el internacional maliense, que ha disputado 46 partidos con su selección, pese al cierre del mercado de fichajes.

El director técnico Jordi Cruijff quiere, según fuentes cercanas a Bissouma, dar el golpe con su llegada. El centrocampista aporta una gran dosis de experiencia, ya que jugó ocho temporadas en la Premier League y antes militó dos años en la Ligue 1.

Bissouma dejó el Real Bamako de Mali a los dieciocho años y se incorporó al Lille OSC, donde inicialmente jugó en el segundo equipo. Tras su irrupción en Francia, el Brighton & Hove Albion pagó casi diecisiete millones de euros por él en 2018, tras lo cual el Tottenham desembolsó casi treinta millones de euros cuatro años después.

En los Spurs, Bissouma acabó disputando 111 partidos antes de que expirara su contrato. El maliense es conocido por su capacidad de recorrido y su fortaleza en los duelos, y puede desempeñarse tanto como número seis como número ocho.

El Ajax remodeló profundamente su plantilla este verano con un gran número de nuevos jugadores, entre ellos Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer y Marc-André ter Stegen. Cruijff defendió antes ese enfoque en la NOS: «No ganas títulos durante cuatro temporadas seguidas. Si entonces haces lo mismo, no va a mejorar. Entonces tienes que buscar soluciones e intentar ser creativo».

La posible llegada de Bissouma encaja, según la información, con el deseo del Ajax de competir en tres frentes con una plantilla amplia. Cruijff quiere poder pelear en la Eredivisie, la Copa KNVB y la Conference League.