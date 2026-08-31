El Ajax parece tener un escollo importante en la llegada de Enzo Boyomo. Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, confirma que han llegado varias ofertas por el central de 24 años, pero subraya que prefiere mantener al camerunés en Pamplona.

El Ajax se ha movido de forma concreta por Boyomo, como ya quedó claro el lunes a través de varios medios españoles. Según AS, el club de Ámsterdam ya vio cómo Osasuna rechazaba de inmediato una propuesta para hacerse con el defensa en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra.

"No solo tenemos una oferta del Ajax, sino también de otro club", confirma el director deportivo de Osasuna en una rueda de prensa sobre el interés por Boyomo. "Enzo representa un valor importante".

Según Vázquez, Osasuna apenas está dispuesto a hablar de una salida estando tan cerca el cierre del mercado de fichajes. "Con solo treinta horas por delante hasta el cierre del mercado, no tendríamos en cuenta la oferta, incluso aunque fuera considerable".

Con ello, la versión de Osasuna parece diferir de la información de AS. El diario español informó de que la salida de Boyomo sí es negociable, siempre que el Ajax presente una oferta en firme y ponga sobre la mesa unos trece millones de euros. Boyomo tendría una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Vázquez subraya que Osasuna no solo mira el aspecto financiero de un posible traspaso. "Al margen del aspecto económico, creemos que debemos volver a ver al mejor Enzo. Por eso también lo quieren clubes como el Ajax".

"Espero que se quede, para que podamos contar con la mejor plantilla posible". Boyomo todavía no ha jugado esta temporada en LaLiga: se quedó en el banquillo en las dos primeras jornadas.

Vázquez, por cierto, habría preferido que el mercado de fichajes llevara tiempo ya cerrado. "Predico en el desierto, pero que el mercado siga abierto mientras se está disputando la tercera jornada... que alguien me lo explique".