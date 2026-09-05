Menno Geelen no comparte la imagen de que Jordi Cruijff, como director técnico del Ajax, siga principalmente su propio rumbo. El director general desmiente con firmeza esa percepción en una entrevista con De Telegraaf y, de hecho, define a Cruijff como un hombre de equipo.

Con ello, Geelen responde de forma indirecta a un demoledor artículo que Het Parool publicó a principios de julio sobre la forma de trabajar de Cruijff. En él, el director técnico era retratado como un hombre que iba por libre, que en gran medida se habría aislado de la organización ya existente y que trabajaría sobre todo con personas de su confianza. Diez empleados y exempleados del club se quejaron en el diario de haber sido apartados.

Según Geelen, eso no encaja con lo que él mismo ve cada día. «No comparto esa imagen», afirma. «Jordi es precisamente un hombre de equipo. Yo mismo he hablado con él prácticamente todos los días en los últimos meses, sobre todo tipo de asuntos».

Geelen subraya que Cruijff trabaja intensamente con distintas personas dentro del Ajax. «Jordi también consulta mucho con nuestro director financiero, Shashi Baboeram Panday. Y cuenta con Daniel de Ridder y Siem de Jong, que se están desarrollando como directores técnicos».

También tendría contacto frecuente con el cuerpo técnico y el consejo de supervisión. «Jordi también intercambia mucho con el entrenador, con otras personas del cuerpo técnico y con el comisario de fútbol», señala Geelen, que así se distancia de la imagen de que Cruijff actúa principalmente de forma independiente.

Los muchos jugadores nuevos también provocaron este verano comparaciones con Sven Mislintat, que en 2023, como director técnico, llevó a doce jugadores a Ámsterdam que fracasaron casi todos. Geelen considera que esa comparación no procede. «El periodo de Mislintat fue evaluado a fondo, también externamente. De ahí salió, entre otras cosas, que el eje futbolístico dentro de la organización no estaba en orden. Eso se ha corregido».

Según Geelen, el proceso de fichajes también ha cambiado desde entonces. «Además, se revisó y mejoró todo el proceso de fichajes. Puede que durante el periodo de Mislintat yo tuviera otra responsabilidad como director comercial, pero sí me sentía responsable».