Ahmed Shubair rompe con las comparaciones con Mustafa con una audaz confesión

El apellido «Shobeir» ya no evoca solo el Mundial 1990 de Egipto, sino una historia de dos generaciones. Treinta y seis años después de que Ahmed brillara bajo los palos de los «Faraones» en Italia, su hijo Mustafa lidera a la selección en el Mundial 2026 y la clasifica por primera vez a la fase eliminatoria.

En una entrevista con la web oficial de la FIFA, Ahmed recordó su participación en 1990, y habló con franqueza sobre sus sentimientos al ver a su hijo defender la portería de la selección egipcia, además de revelar el único consejo que siempre le da, asegurando que desea que Mostafa supere todo lo que él logró a lo largo de su carrera internacional.

Recuerdos inolvidables del Mundial de 1990

Shubair afirmó que jugar el Mundial de 1990 fue uno de los momentos más importantes de su vida, aunque lo más difícil no fue la fase final, sino clasificarse.

«La fase final de 1990 sigue siendo uno de los momentos más importantes de mi carrera, y los recuerdos son maravillosos. Pero lo más difícil para mí no fue participar en el torneo, sino clasificarnos para él. Nos enfrentamos a Argelia, un rival muy fuerte, y marcamos a los cuatro minutos en El Cairo; luego fueron minutos de mucha tensión hasta el pitido final».

«En el Mundial, estuvimos cerca de pasar a la segunda ronda, pero nos faltó experiencia».

Shubair recordó: «El partido contra Inglaterra es el que más se me ha quedado grabado, porque fue uno de los mejores que disputé en toda mi carrera».

Sin embargo, admite: «No puedo olvidar mi error al atajar un centro antes de que Mark Wright rematara de cabeza; el balón rebotó en nuestro defensa Hisham Yaken y entró. Cada vez que lo recuerdo, me pongo triste».

Sin embargo, me alegra el reconocimiento que recibí: varias encuestas me situaron entre los mejores porteros de la fase de grupos. Son recuerdos inolvidables».

No esperaba que el apellido Shubair volviera a aparecer en un Mundial.

Sobre ver a su hijo Mustafa con la misma camiseta 36 años después, admitió: «Nunca lo imaginé. Sabía que era un buen portero con gran potencial, pero no esperaba que el apellido Shubair volviera al Mundial tanto tiempo después, y en la misma posición».

Al ver a su hijo bajo los palos, admitió: «Por naturaleza no muestro mis emociones, pero en ese momento sentí orgullo, satisfacción, alegría, amor, lágrimas y preocupación».

Reconozco que la preocupación y la tensión eran mayores que el miedo que sentía por él, porque sé la magnitud de la responsabilidad y la presión que soporta el portero de la selección egipcia. Pero Mustafa es valiente y sabe asumir la responsabilidad».

Sobre las comparaciones tras el brillante partido de su hijo contra Bélgica, aclaró que no le gustan. «No me sorprendió su actuación; después de cómo jugó ante España y Brasil, supe que haría un buen torneo», concluyó.

Y añadió: «No me gusta que nos comparen, ni como padre ni como exportero, porque el fútbol ha cambiado mucho entre 1990 y 2026... Pero creo que Mustafa es mucho mejor que yo. Es un gran portero, tiene una visión excepcional del terreno de juego, maneja mejor el balón con los pies y, además, tiene muchísima confianza en sí mismo».

Una palabra que siempre le repito

Sobre el consejo que le da a su hijo antes de los partidos, añadió: «No digo mucho; solo una palabra: disfruta... Se la repito antes de cada partido, tanto en la liga como en el Mundial. Rezo por él y le pido que disfrute, porque creo que así saca lo mejor de sí mismo».

Shubair subrayó que no solo desea que su hijo repita su hazaña de mantener la portería a cero, sino que también la supere. Y añadió: «Por supuesto, espero que mantenga la portería a cero, sobre todo en el próximo partido contra Australia... Ojalá no se llegue a los penaltis, que son agotadores».

También espera que supere su récord: «Si juega contra Australia será el portero con más partidos en Mundiales con Egipto, con cuatro. Le deseo lo mejor a él y a todos los porteros de la selección».

Sobre el hito histórico de Egipto al avanzar a la fase eliminatoria, afirmó: «Me lo esperaba, pues la selección tiene jugadores de gran nivel y potencial. Confío en que sigan adelante y logren más éxitos».

Shubair cerró con sus pronósticos para el duelo de dieciseisavos ante Australia: «Será un partido duro, sobre todo por la fuerza física de los australianos, pero confío en nuestros jugadores y les deseo mucha suerte».