AEK de Atenas, busca extender con Celta de Vigo el préstamo de Orbelín Pineda

El conjunto griego buscará quedarse con Orbelín Pineda por una temporada más.

El volante mexicano de 26 años, Orbelín Pineda, vive un extraordinario momento en el futbol griego con el AEK Atenas. El mundialista con México en Qatar 2022 ha sido clave para no perderle pista al líder, Panathinaikos, en la Super Liga de Grecia.

Sus grandes actuaciones han hecho que la directiva de las Águilas busque llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo, para extender el préstamo que está próximo a vencer en verano de 2023.

En meses anteriores, la redacción de GOAL pudo platicar en exclusiva con Carlos Mourinho, presidente del conjunto Celtista, donde mencionaba el arrepentimiento por haber dejado ir al oriundo de Guerrero.

Celta de Vigo espera por el regreso de Orbelín Pineda

"Orbelín fue una gran apuesta de todo el equipo. Consideramos que tenía que ser referencia y bandera y no cuajó con un sistema, no con un equipo. No cuaja en un sistema, no en el equipo. Ahora tiene contrato y si me dices que si me gustaría repescarlo, como Celta no lo hubiéramos dejado ir”, dijo Mourinho.

Orbelín y su gran momento en Grecia

El seleccionado mexicano ha visto minutos en los 17 partidos de Liga que ha disputado el AEK Atenas. Donde suman 38 unidades, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 descalabros. Pineda marcó en 5 ocasiones y dio dos pases clave para gol durante la temporada 22-23.

Las Águilas de dos cabezas están a solo 4 unidades del líder y se espera que sea una carrera parejera hasta el final de la campaña para definir al campeón del futbol griego.